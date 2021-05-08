ما هي حمية العسل التي تخلّصك من كيلوغرامات العيد؟

الوكيل الإخباري- تتبع الكثيرات حول العالم حالياً رجيم العسل أو Honey Diet الشائع في بريطالنيا على وجه التحديد.

اضافة اعلان



ويمكن هذا الرجيم أن يساعدك على خسارة الوزن اذا اكتسبت بعض الكيلوغرامات في شهر رمضان أو في أيام العيد. ولذلك من المهم أن تحدّي من رغبتك في الأكل في الفترات الفاصلة بين الوجبات الأساسية. ولهذا عليك، بحسب هذا الرجيم أن تتناولي ملعقة طعام من العسل كل مساء وأن تجعليه بديلاً يومياً للسكر.



وابتكر هذه الطريقة خبير التغذية البريطاني مايك ماك إينس. وهو يرى أن تناول العسل يكبح الشعور بالرغبة في تناول السكر.



ويُشار إلى أن العسل يحتوي أيضاً على الكثير من الفوائد الصحية. فهو غني بالفيتامينات وخصوصاً B1 وB2 وB5 وB6 وبالكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم.



ونبّه الخبير إلى ضرورة عدم اعتماد حميات عشوائية من أجل خسارة الوزن، لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى اكتسابه مجدداً في ما بعد عند استعادة نمط الحياة الطبيعي، ما يؤثر سلباً في الصحة كما في حالة البشرة. ولفت إلى أن من الضروري دائماً اتّباع نظام غذائي متوازن.

المصدر: لها