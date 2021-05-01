رجيم خاص بمحبّي السكر... هكذا تخسرون الوزن

الوكيل الاخباري- ابتكر هذا الرجيم الخاص بمحبّي السكر الطبيب الأميركي ناتان بريتيكين ويلجأ إليه الكثيرون في بلده، وهو يقوم على خسارة الوزن من دون الشعور بالجوع، وعلى تناول 4 وجبات على الأقل يومياً، وتحتوي كلٌ من هذه الوجبات على 80% من الكربوهيدرات و20% من البروتين والدهون.

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الفطور

نصف حبّة غريب فروت، كوب من بذور الشوفان ونخالة القمح، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي.

الغداء

سندوتيش خضار مع بوريه الحمص، طبق من السلطة الخضراء مع البروكولي، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي,

العشاء

طبق من الأرز الكامل، قطعة من السمك المشوي، طبق من الخضار المشوية، حبّة إجاص وكوب من الشاي الأخضر من دون سكر. يساعد هذا الرجيم على حرق الدهون وعلى استهلاك عدد قليل من السعرات الحرارية. كما أنه غني بالألياف التي تساعد على الشعور بالشبع وتسهّل عملية الهضم.

المصدر: لها