ماذا يحصل للجسم عند تقليل السكر؟

الوكيل الاخباري - يفضل الكثير من الأشخاص الأطعمة والمشروبات ذات الطعم الحلو، ويصبحون مع مرور الوقت مدمنين على السكريات وهذا بالطبع له العديد من التأثيرات الجانبية الخطيرة على الصحة.

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من جهة أخرى هناك أشخاص آخرون لا يستهلكون الكثير من السكريات وتكون صحتهم أفضل وأقل عرضة لخطر الإصابة بالأمراض، ولهذا الأمر ينصح الأطباء بالتقليل من السكر في النظام الغذائي قدر الإمكان، وذلك وفقا لتقرير طبي نشره موقع "أونلي ماي هيلث" الطبي.

وذكر التقرير بدوره بعض التغييرات التي تطرأ على الجسم بمجرد خفض استهلاك السكر، وتشمل ما يلي:

- الحصول على بشرة ناعمة متوهجة.

- فقدان الوزن.

- انخفاض مستويات الأنسولين.

- التمتع بنوم وذاكرة أفضل.



سبوتنيك