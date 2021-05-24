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الإثنين، 24-05-2021 03:44 م

ما هي درجة الحرارة التي ستساعدك على إنقاص الوزن؟

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الوكيل الاخباري - تؤثر درجة حرارة الهواء ودرجة حرارة الجسم لدى الشخص نفسه على معدل الأيض وتساعد على إنقاص الوزن.

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كيف يحدث ذلك بالضبط؟ أوضحت هذا إيلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك".

قالت الخبيرة إن أولئك الذين يريدون إنقاص الوزن يجب أن يبقوا الجو معتدلا في مكان العمل، حيث يقضون الكثير من الوقت. وفقا لها، يجب ألا تتجاوز درجة الحرارة في المكتب 25 درجة، حتى لا تخلق ظروف الاحتباس الحراري للجسم، عندما لا يحتاج إلى إجهاد أكثر من اللازم.


وأوضحت: "إذا كان المكتب أكثر دفئًا، سيصبح جسمنا كسولًا، ويبطئ التمثيل الغذائي. وعندما تكون درجة الحرارة أقل من 18 درجة، ينفق الجسم الطاقة على التدفئة، وبالتالي، يفقد الشخص وزنه بشكل أسرع. أولئك الذين يريدون إنقاص الوزن، عليهم أن يبقوا الغرفة باردة باستمرار".


وأضافت أنه في بعض الحالات يمكن أن تساهم الحمى الشديدة في إنقاص الوزن. وأوضحت أنه في الحرارة، عندما يتعرق الناس بغزارة، فإن فقدان الوزن ممكن، لكن هذا لا يحدث بسبب حرق الدهون واستهلاك الطاقة، ولكن بسبب تبخر السائل.


ولكن عندما ترتفع درجة حرارة الجسم، يفقد الشخص وزنه بفضل التمثيل الغذائي النشط واستهلاك الطاقة العالي.


وقالت: "إذا ارتفعت درجة حرارة جسم الشخص، يتم تنشيط هرمون الغدة الدرقية. وبما أن الغدة الدرقية هي المسؤولة عن إنتاج الطاقة، فإن الطاقة تزداد، ويتضح أن عملية التمثيل الغذائي تزداد. وبمجرد انخفاض درجة الحرارة، يعود كل شيء إلى طبيعته. إن هذا هو السبب في أن الكثيرين يفقدون الوزن أثناء المرض. يرغبون في أكل الحلويات ليعدون إمداد الطاقة. حتى خبراء التغذية يسمحون بتناول الكربوهيدرات البسيطة حتى يتمكن الجسم من التعامل مع هذا الوضع بشكل أسرع".

 

سبوتنيك

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