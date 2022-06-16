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الخميس، 16-06-2022 10:49 ص

ما هي فوائد زيت الورد للوجه والبشرة ووصفات استخدامه

ورد


الوكيل الإخباري - زيت الورد يحتوي على مضادات أكسدة تساعد على حماية البشرة من الفطريات والفيروسات.. إليكم أهم فوائد زيت الورد للوجه والبشرة
زيت الورد من الزيوت المهمة للبشرة، حيث يساعد على حمايتها من الأضرار التي قد تصيبها، لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من الفطريات والفيروسات، بالإضافة إلى أن له رائحة جذابة ومميزة، ويدخل زيت الورد في العديد من الماسكات المختلفة التي تحافظ على البشرة، وفيما يلي نتعرف على فوائد زيت الورد للوجه والبشرة ووصفات استخدامه. 

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فوائد زيت الورد للبشرة:

 
- يساعد على توحيد لون البشرة وشدها، بالإضافة إلى ترطيب البشرة والحفاظ على نضارتها.

- يستخدم زيت الورد على البطن ما بعد فترة الحمل والولادة للتخلص من علامات تمدد الجلد التي تظهر على هيئة خطوط بيضاء أو خطوط حمراء، والتي قد تظهر أيضا بسبب الزيادة في الوزن.
- إمداد البشرة بمادة الكولاجين التى تساعد على جعل البشرة تظهر أصغر من عمرها الحقيقي.

 

 

فوائد زيت الورد للوجه:

 
- يساعد زيت الورد على التخلص من التجاعيد التي توجد على البشرة، والوقاية من علامات الشيخوخة المبكرة.
- يساعد على حماية البشرة الحساسة من أشعة الشمس الضارة.
- يساعد على جعل البشرة رطبة جيدا وذات ملمس ناعم.
- زيت الورد يحتوي على الخصائص التي تساعد على التخلص من حب الشباب الذي يوجد على البشرة.
- زيت الورد له دور في الوقاية من حدوث حساسية البشرة والالتهابات والإكزيما، وهذا لما يحتويه من مضادات الجراثيم والميكروبات.
- التخلص من خلايا الجلد الميتة التي توجد على البشرة والعمل على تجديدها.

 

وصفة زيت الورد لتفتيح البشرة:

 
زيت الورد له قدرة على توحيد لون البشرة والمساعدة على تفتيحها، وهذا لأن زيت الورد يحتوي على فيتامين سي الذي يستخدم لعلاج تصبغات البشرة.
عليك بتدليك البشرة يوميا بزيت الورد قبل النوم للحصول على بشرة فاتحة اللون خالية من المشكلات.

 

وصفة زيت الورد للتخلص من حب الشباب:

 
عليك بخلط نصف كوب من الماء مع 4 قطرات من زيت الورد وملعقة من النبات المسمى "بندق الساحرة"، ويتم خلط المكونات معا ووضعها في زجاجة ببخاخ.

يتم استخدام الخليط من خلال الرش على الوجه بعد تنظيف الوجه جيدا من المكياج والأتربة قبل الاستخدام.

 

العين

 

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