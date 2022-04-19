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الثلاثاء، 19-04-2022 10:02 ص

ما هي كمية الكافيين الموجودة في القهوة والشاي ومشروبات الحمية الغازية؟

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الوكيل الاخباري - يعد الكافيين مادة أساسية من أجل ضمان الاستيقاظ في الصباح، وهو ما يمكن أن يتوفر في القهوة أو الشاي.

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ولكن الكافيين لا يقتصر على هذه المشروبات الشائعة، بل يمكن أن يتواجد في المشروبات الغازية حتى تلك المخصصة للحمية منها.


ويمكن أن يستهلك الكثير منا عدة أنواع من الشاي أو القهوة أو المشربات الغازية في يوم واحد، ولكن من المهم أن نتذكر أن الكافيين مخدر، وهو تماما ما يسبب الإدمان إلى حد ما. ويُنصح البالغون عموما بعدم تناول أكثر من 400 مغ منه يوميا، ويفضل أقل.


ولذا، يجب معرفة ما المقدار الذي يحتويه كوب واحد، أو علبة من المشروبات المحتوية على الكافيين التي تختارها


ما هي كمية الكافيين في القهوة؟
يمكن أن تحتوي القهوة الواحدة على 93 مغ من الكافيين على الرغم من أنه يعتمد على النوع الذي تشربه. وعلى سبيل المثال، فإن فنجانا من الإسبريسو سيحتوي على كمية أقل، نحو 63 مغ، لأنها مشروب أصغر بكثير.


وتقدر CoffeeCode أيضا أنه يمكن توقع 63 مغ في اللاتيه أو الكابتشينو.


ويُظهر بحث VoucherCloud أن الموكا يمكن أن تحتوي على 233 مغ من الكافيين لكل كوب، في حين أن ما يعادله من Caffè Nero يحتوي على 85 مغ فقط.


وبالطبع، فإن كمية الكافيين الموجودة في قهوتك تعتمد على حجم فنجانك، ونوع القهوة، وطريقة طحنها، وكيف يتم تخميرها، لذلك لا توجد إجابة "مقاس واحد يناسب الجميع".


وإذا كنت تريد تقليل استهلاك الكافيين، فعادة ما يكون هناك الكثير من خيارات القهوة منزوعة الكافيين في المحلات التجارية والمقاهي.


ما هي كمية الكافيين في الشاي؟
يقول Caffeine Informer: إن شاي الإفطار الإنجليزي أو الشاي الأسود يميل إلى الحصول على نحو 42 ملغ من الكافيين لكل كوب.


وفي السابق، أدرج الشاي الأسود على أنه يحتوي على نحو 47 مغ لكل كوب.
ولكن إلى حد كبير مثل القهوة، يمكن لبعض العوامل تغيير هذا الرقم، مثل العلامة التجارية للشاي.


وكلما تركت كيس الشاي في الماء الساخن لفترة أطول، زاد الكافيين الذي يمكن أن يشق طريقه إلى الشراب.


ويحتوي الشاي الأخضر على نسبة أقل من الكافيين من الشاي الأسود، في حين أن شاي الأعشاب والفواكه لا يحتوي بطبيعة الحال على أي نوع من الكافيين على الإطلاق.


ما هي كمية الكافيين في الدايت صودا؟
علبة واحدة من المشروبات الغازية "صودا" الخاصة بالحمية تحتوي على 46 مغ من الكافيين.


ومن المثير للاهتمام، أن هذا يعادل تقريبا فنجان شاي كامل النقع، أو نحو نصف قهوة سوداء.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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