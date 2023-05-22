ما هي لحمية المرارة؟.. أسبابها وأعراضها وطرق علاجها

الوكيل الإخباري- المرارة أحد الأعضاء الموجودة في الجسم التي تسبب بعض المضاعفات الصحية في حالة إصابتها بأي مشكلة، ويتطلب ذلك زيارة الطبيب واتخاذ بعض الإجراءات حسب كل حالة.



نستعرض في التقرير التالي كل ما يتعلق بلحمية المرارة، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

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ما هي لحمية المرارة؟

لحمية المرارة هي نمو صغير غير طبيعي للأنسجة من بطانة المرارة، وغالبًا ما تكون غير سرطانية، ولكن في حالة اختلاف حجمها بشكل ملحوظ فمن الممكن أن تشير إلى السرطان، مما يتطلب المتابعة جيدًا مع الطبيب المختص.



أعراض لحمية المرارة

عادًة لا تظهر أي أعراض على الأشخاص المصابين بلحمية المرارة ومع ذلك هناك بعض الأشخاص يعانون من هذه الأعراض:

- الغثيان.

- القيء.

- ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن.



تشخيص لحمية المرارة

يتم تشخيص لحمية المرارة بعد فحص الطبيب والتأكد من عدم الإصابة بأمراض أخرى، وذلك إلى جانب بعض الفحوصات الأخرى مثل:

- الموجات فوق الصوتية على البطن.

- موجات فوق صوتية بالمنظار.

كما يوجد بعض العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار لتحديد الإصابة بلحمية المرارة من بينها:

- العمر.

- الجنس.

- الحالة الطبية سواء السمنة أو السكري.



علاج لحمية المرارة

يعتمد علاج لحمية المرارة على حجم النمو، فإذا كانت حميدة وقطرها يقل عن نصف بوصة فمن الطبيعي أن يقوم الطبيب بمراقبة النمو عن طريق الموجات فوق الصوتية على البطن أو بالمنظار، بينما إذا زاد عن نصف بوصة يلجأ الطبيب إلى الاستئصال الجراحي للمرارة كلها.



علاجات منزلية للحمية المرارة

على الرغم من أن العلاجات المنزلية لا تعطي نتائج فعالة لجميع الحالات إلا أنها شائعة للأشخاص الذين يعانون من لحمية المرارة الحميدة، حيث تتضح هذه العلاجات في:

- الحقن الشرجية بالماء الدافيء.

- تناول الكمثرى سواء سليمة أو عصير.

- شرب زيت الزيتون غير المكرر على معدة فارغة.

- تناول البنجر سليم أو عصير.

- استعمال الإربة الساخنة.



طرق الوقاية من لحمية المرارة

هناك بعض النصائح التي تساعد في تقليل فرص الإصابة بلحمية المرارة من بينها:

- تجنب الأطعمة المقلية أو الدهنية.

- الإفراط في تناول الفواكه والخضروات.

- الابتعاد عن الأطعمة عالية الكوليسترول والأطعمة الجاهزة.

- زيادة تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية.

- تجنب منتجات الألبان كاملة الدسم.

- الابتعاد تمامًا عن المشروبات الغازية.

- زيادة تناول الزنجبيل والكركم وخلطهم بالأطعمة.





الكونسلتو الطبي

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