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الأحد، 20-02-2022 02:45 م

ما يحدث لجسمك عند تدخين سيجارة في الصباح على الريق؟

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الوكيل الإخباري - تدخين السجائر، هي عادة خطيرة يدمنها الكثير خاصة الشباب وما يزيد من أضرارها هو الاعتماد على تناولها في الصباح الباكر على معدة فارغة؛ لتنذر مع الوقت الإصابة بالأزمات القلبية وغيرها من الأمراض الخطيرة بخلاف ما تفعله مادة «النيكوتين» في الجسم حال دخولها بالصباح الباكر.

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الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أوضح في تصريحات سابقة خلال استضافته في برنامج «مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن سيجارة الريق مع القهوة تهدد بالأزمة القلبية، موضحا: «الجسم يحتوي على لزوجة بالدم نظراً لعدم تناول الطعام سواء بسبب النوم أو الصيام في رمضان فيحدث امتصاص عال للنيكوتين عن وصوله للدم».

 

وتابع عميد معهد القلب السابق، أن النيكوتين يوجد بجسم الإنسان كناقل عصبي بكميات محدودة لكن مع تدخين السجائر يدخل الجسم كميات كبيرة تعطل النسب الطبيعية؛ فيتحول التدخين بعد ذلك إلى إدمان.

كما أكد الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، أن من الخطأ القاتل هو الاعتماد على السيجارة على الريق، مشيرا إلى أن التدخين يزيد من معدلات ضربات القلب بجانب زيادة إفراز حامض المعدة بشكل كبير مما يسبب حرقان المعدة والتهابها، وقد يصل الأمر إلى ارتجاع المريء.

 

فيما أشار عدد من خبراء الصحة بموقع «health line» الطبي إلى أن التدخين مبكرا قبل تناول الإفطار يضر بالرئة ويجعل المدخن عرضة للإصابة بعدد من الأمراض منها تصلب شرايين القلب وارتفاع ضغط الدم وتضخم عضلات القلب، بجانب زيادة احتمالية الإصابة الأمراض السرطانية وضعف الجهاز المناعي.

البيان 

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