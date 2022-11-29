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الثلاثاء، 29-11-2022 10:28 ص

تكثر في الشتاء .. ما أعراض الاصابة بالحصبة الألمانية لدى الأطفال ؟

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الوكيل الإخباري-أوردت مجلة "Eltern" الألمانية أن فيروس الحصبة الألمانية يهاجم الأطفال في الشتاء، مشيرة إلى أنه ينتقل عبر الرذاذ من الشخص المصاب إلي الشخص السليم، وذلك عن طريق إفرازات الجهاز التنفسي مثل العطس أو مخاط الأنف.

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وأوضحت المجلة المعنية بصحة الأسرة والطفل أن أعراض الإصابة بالحصبة الألمانية تتمثل في أعراض نزلة البرد، مثل السعال والزكام والحمى والصداع، إلى جانب الطفح الجلدي المميز له، وهو عبارة عن بقع صغيرة في حجم حبة العدس ذات لون أحمر فاتح، إضافة إلى تورم الغدد الليمفاوية خلف الأذن وفي الرقبة وآلام المفاصل.


وأشارت "Eltern" إلى أنه يتم علاج الحصبة الألمانية من خلال تخفيف المتاعب على سبيل المثال يتم مواجهة الحمى من خلال الأدوية الخافضة للحرارة، إضافة إلى الراحة التامة في الفراش.

 

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