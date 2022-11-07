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الإثنين، 07-11-2022 12:08 م

متى تسمع الحامل دقات قلب الجنين؟

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الوكيل الإخباري- ينبض قلب الجنين بين 110 و 160 مرة في الدقيقة الواحدة، ما يعادل ضعفي سرعة دقات قلب الحامل. ويمكن في العادة بفضل أجهزة التصوير بالموجات ما فوق الصوتية سماع دقات قلبه بعد الأسبوع الـ 6 من الحمل.

وتوجد عدة تقنيات للفحص وسماع صوت دقات قلب الجنين، بعضها لا يسمح بذلك قبل الأسبوع الـ 18.

ويرجح أن تسمع الأم دقات قلب جنينها بالسونار في الأسبوع الـ 16 من الحمل، وربما تمرر الطبيبة المسبار حول بطن الأم لو استمرت حركة الجنين، لسماع دقات القلب.

وتعتبر حركة الجنين داخل الرحم من أفضل المؤشرات على أنه بخير.

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