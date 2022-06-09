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الخميس، 09-06-2022 03:34 م

متى تصبح بودرة الأطفال خطرا على رضيعك ؟

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الوكيل الإخباري - تُعد بودرة الأطفال من أكثر مواد العناية بالبشرة استعمالات للصغار، حيث تجد الكثير من الأمهات أن هذا النوع من البودرة فعال في ترطيب بشرة الصغير وحمايتها من البلل والالتهابات التي يُسببها. إلا أن بعض الدراسات كشفت أن هذه البودرة لها مجموعة من المخاطر الصحية على الصغير.

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كشفت بعض الدراسات أن الاستخدام المتكرر لبودرة الأطفال له بعض الأضرار الصحية، خصوصا فيما يتعلق بإصابة الإناث بسرطان المبيض. حيث تقوم بعض الأمهات برش بودرة التلك على الأعضاء التناسلية مباشرة بكمية كبيرة.


أما بالنسبة للأمهات اللاتي يقمن برش بودرة الأطفال بشكل مباشر على جسم الصغير بالكامل، قد يتسبب استنشاقه لهذه البودرة في إصابته بأمراض الرئة مثل انسداد المجرى التنفسي، أو تحسس الرئتين.

إضافة إلى كل ما سبق، قد يؤدي الاستخدام المُتكرر لبودرة الأطفال لمجموعة من الأضرار الصحية مثل:
-تهيج الحلق.
-صعوبة التنفس وألم في الصدر.
-زيادة الرغبة في التقيؤ.


كيف يُمكننا استخدام بودرة الأطفال بشكل صحيح؟
يجب على الأم أولا عدم الإكثار من استخدامها. وفي حال اضطرت لذلك، يجب وضع القليل منها على يديها بعيدا عن الصغير حتى لا تتطاير في الهواء ويستنشقها، وتطبيقها على الجسم بلطف.
من الأفضل عدم تطبيقها على الأعضاء التناسلية بشكل مباشر، بل بالقرب منها فقط أو المنطقة المحيطة بها.
تأكدي من وضع البودرة بعيدا عن متناول الأطفال.


ملاحظة: بالإضافة إلى بودرة الأطفال، المناديل المعطرة المخصصة لتنظيف المنطقة الحساسة هي الأخرى لها أضرار صحية وخيمة على الصغير.

 

صحتي

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