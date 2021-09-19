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الأحد، 19-09-2021 02:02 م

متى نتوقف عن محاولة تجشؤ الرضيع؟

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الوكيل الإخباري - يجب أن تدركي جيدًا أن طفلكِ في أيامه الأولى سيعتمد عليكِ في كل شيء، لأن هذا الزائر الجديد ببساطة يعجز عن القيام بأي شيء بمفرده، وأنتِ مصدر الحياة بالنسبة له: أنتِ من تطعمينه بل أنتِ حتى من يساعده على التجشؤ (التكريع)، فحتى هذه الحركة التلقائية البسيطة، يحتاج طفلكِ إلى مساعدتكِ للقيام بها، وخاصة في الشهرين الثاني والثالث من عمره.

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متى يصبح تجشؤ الرضيع تلقائيَا؟

دائمًا ما يشدد الخبراء على عدم وجود قاعدة عامة يمكن تطبيقها على جميع الحالات، ولهذا لا يوجد سن ثابتة يمكن التوقف عنده، لأن ذلك يختلف من طفل لآخر، ويشير الخبراء إلى أن العمر الأمثل يصبح ما بين الشهر الرابع وحتى الشهر السادس، وقد يصل ذلك إلى الشهر التاسع، ويتعين على الأم أن تتابع ما يبديه صغيرها من علامات تعكس مدى استعداده للقيام بمهمة التجشؤ بنفسه.

 

ولكن هناك عدد من العلامات قد تظهر على الطفل تخبركِ بالوقت المناسب ومنها: يستطيع طفلكِ أن يتجشأ بنفسه عندما يبدي استعداده للجلوس دون الحاجة لمساعدة، وحينها يكون طفلكِ أكثر نشاطًا وأكثر ميلًا للحركة حتى وهو جالس بمقعده، ومع ذلك، يجب مراعاة احتمال احتواء جسم طفلكِ على الكثير من الغازات، وبهذا فإنه ما يزال في حاجة لمساعدتكِ على التجشؤ، حتى لو تجاوز عمره هذه الأشهر المشار إليها.

 

هل التجشؤ من علامات شبع الرضيع؟
التجشؤ لا يعد علامة على شبع الرضيع أو جوعه فهو إخراج للغازات التي ابتلعها الطفل الرضيع خلال الرضاعة أما الشبع والجوع فلهم علامات أخرى فعلامات جوع الرضيع أقل من 6 أشهر هي أن يضع يده في فمه ويلعق شفتيه و يدير رأسه نحو صدر أمه أو زجاجة الرضاعة و يشد جسمه ويديه، وبالنسبة لعلامات الشبع عند الرضيع أقل من 6 أشهر يدير الرضيع رأسه بعيدا عن صدر الأم أو بعيدًا عن زجاجة الرضاعة و يغلق فمه ويريح يديه.

 

المصدر - سوبر ماما 

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