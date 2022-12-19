متى يحتاج الإنسان مكملات المغنيسيوم؟

الوكيل الإخباري-المغنيسيوم معدن رئيسي يساعد في النوم، وضد تشنج العضلات، ويسهل حركة الأمعاء، وفي محاربة الاكتئاب، وتعزيز الأداء الرياضي، ويخفض ضغط الدم، ويمنع الصداع النصفي.

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ويوصي الخبراء بزيادة مستوى المغنيسيوم بأطعمة معينة بدل المكملات الغذائية، إذ من النادر أن يعاني الأصحاء من نقصه.



وقد يكون البعض أكثر عرضة لنقص المغنيسيوم إذا كانوا يعانون من حالة طبية تتعارض مع امتصاصه أو إفرازه، مثل الإفراط في تناول الكحول، وأمراض الكلى، ومرض كرون، والداء البطني، ومرض السكري من النوع 2.



ووفق تقرير لموقع "فري ويل هيلث"، تقول كانديس بومبر أخصائية التغذية في جامعة أوهايو عنه "إنه رابع أكثر المعادن وفرة بعد الكالسيوم، والصوديوم، والبوتاسيوم، الذي يحتاجه الجسم يومياً".



ويوجد المغنيسيوم بوفرة في الحبوب، والمكسرات، والشوكولا الداكنة، والفول، والخضروات الورقية، والكمّون.



وتتضمن أعراض نقصه الغثيان، والصداع، وضعف العضلات، والتشنجات، والارتباك العقلي، واضطراب ضربات القلب.



ويتطلب تأكيد نقص المغنيسيوم مراجعة الطبيب.



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