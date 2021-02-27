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السبت، 27-02-2021 10:48 ص

متى يفترض عليك خلع ضرس العقل

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الوكيل الاخباري - يعاني الكثيرون من آلام يتسبب بها ضرس العقل، بالإضافة لدوره في تشويه الأسنان في بعض الحالات.

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ينمو "ضرس العقل" في نهاية الفم، وغالبا لا يملك مساحة كافية للظهور والنمو بشكل طبيعي مثل بقية الأسنان.


ولا يشترط في الكثير من الحالات خلعه، إلا أن جمعية أطباء الأسنان الأمريكية، حددت عددا من المشاكل المرتبطة بـ"ضرس العقل" والتي قد يكون من الأفضل فيها خلعه، وهي:


1-الأسنان المعوجة (غير المتناسقة، والتي يتسبب بها ضرس العقل).
2-أسنان مزدحمة
3-ضروس العقل تنمو بشكل جانبي
4-زيادة تسوس الأسنان
5-ألم الفك أو تورم حول الفك
6-الخراجات تحت اللثة وربما الأورام
7-لثة حمراء أو منتفخة
8-ألم اللثة ونزيفها
9-طعم كريه في فمك
10-صعوبة في فتح فمك
11-رائحة الفم الكريهة والتي تنذر بأن ضرس العقل قد يكون السبب.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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