الجري المتقطع: طريقة فعالة لتحسين الصحة واللياقة

الوكيل الإخباري- الجري المتقطع، أحد أشكال التدريب عالي الكثافة (HIIT)، يعود إلى قرابة قرن، لكنه اكتسب شهرة كبيرة خلال العقدين الأخيرين بفضل برامج مثل تاباتا وكروس فت.

أبرز الفوائد الصحية:

تحسين اللياقة القلبية (VO₂ max): يزيد من قدرة الجسم على استخدام الأكسجين، ما يرفع الأداء الرياضي ويقلل خطر الوفاة لأي سبب.

تحسين الصحة الأيضية: فعال في تنظيم سكر الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع 2، مقارنة بالمشي أو الجري المنتظم.

تحسين تكوين الجسم: يساعد على تقليل الدهون وتحسين توزيعها.



كيف تبدأ؟

في الخارج: جرّب الجري السريع من عمود إنارة لآخر، ثم المشي للتعافي.

في صالة الرياضة: استخدم جهاز المشي لتبديل السرعة بين الجري السريع والمشي.

يمكن أن تتراوح مدة الجري السريع بين 10 ثوانٍ ودقيقتين.

الهدف هو الوصول إلى 90% من الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب خلال الجري السريع، مع فترات تعافٍ كافية.



الجري المتقطع خيار مثالي لمن يبحث عن نتائج واضحة في وقت أقل، سواء لتحسين اللياقة أو دعم الصحة العامة.