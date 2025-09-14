نوع من الإفطار قد يدمّر ذاكرتك بهدوء.. ابتعدوا عنه

وأوضح الخبير "ليف فومشينكوك" أن هذه الحبوب تسبب ارتفاعاً حاداً في السكر يتبعه هبوط سريع، ما يترك الدماغ في حالة ارتباك ونسيان. وأضاف: "الدماغ يحتاج لوقود مستقر بعد النوم، لا صدمات سكرية".
بدائل صحية لدعم الذاكرة:
زبادي يوناني + توت + مكسرات
توست الحبوب الكاملة + بيض + أفوكادو
شوفان + بروتين + قرفة
أومليت بالخضار والجبن
هذه الخيارات تساعد في تثبيت سكر الدم لمدة تصل إلى 4 ساعات، مما يعزز صفاء الذهن والأداء العقلي.
خلاصة: ابدأ يومك بأطعمة ذكية، فالذاكرة لا تضعف فجأة… بل تُبنى كل صباح بما تختاره لطبقك.
