الأحد 2025-09-14 03:29 م
 

نوع من الإفطار قد يدمّر ذاكرتك بهدوء.. ابتعدوا عنه

لب
تعبيرية
 
الأحد، 14-09-2025 01:13 م

الوكيل الإخباري-   حذّر خبراء صحة الدماغ من أن تناول حبوب الإفطار الغنية بالسكريات في الصباح قد يُضعف الذاكرة والتركيز ويُسرّع التدهور الإدراكي.

اضافة اعلان


وأوضح الخبير "ليف فومشينكوك" أن هذه الحبوب تسبب ارتفاعاً حاداً في السكر يتبعه هبوط سريع، ما يترك الدماغ في حالة ارتباك ونسيان. وأضاف: "الدماغ يحتاج لوقود مستقر بعد النوم، لا صدمات سكرية".


بدائل صحية لدعم الذاكرة:
زبادي يوناني + توت + مكسرات
توست الحبوب الكاملة + بيض + أفوكادو
شوفان + بروتين + قرفة
أومليت بالخضار والجبن


هذه الخيارات تساعد في تثبيت سكر الدم لمدة تصل إلى 4 ساعات، مما يعزز صفاء الذهن والأداء العقلي.


خلاصة: ابدأ يومك بأطعمة ذكية، فالذاكرة لا تضعف فجأة… بل تُبنى كل صباح بما تختاره لطبقك.

 

لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

اا

المرأة والجمال فوائد الجاجري.. الحل الأمثل للقضاء على الشيب والحصول على بشرة أفضل

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يزور الأحد، قسم ترخيص غرب عمّان

أخبار محلية ولي العهد يتفقد قسم ترخيص غرب عمّان

ظاهرة خطيرة في شوارع عمان ... السير وسط الطريق بأحذية التزلج

خاص بالوكيل السير وسط الطريق بأحذية التزلج .. خطر الموت بشوارع عمان - فيديو

لاا

المرأة والجمال القطرات التجميلية: تركيبة مركّزة لتعزيز العناية بالبشرة

25

فيديو منوع تشغيل مروحة بدون الحاجة للكهرباء .. بواسطة الفيزياء فقط

ؤلا

أخبار الشركات كابيتال بنك يعزز استثماراته في الكفاءات الشابة ويطلق "أكاديمية كابيتال" لتأهيل الخريجين وتمكين الكوادر المصرفية

خهخه

فيديو منوع متداول: هذا هو الكافيار الأسود النادر الأغلى في العالم

fgy8

أخبار الشركات منصة زين ونوكيا تطلقان معسكر الذكاء الاصطناعي التدريبي



 
 





الأكثر مشاهدة