البصل ليس مجرد نكهة!.. فوائد جمة يحملها لنا

الوكيل الإخباري- تشير الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية، إلى أن البصل يساعد على تعزيز منظومة المناعة وتقليل خطر الإصابة بجلطات الدم. ويحتوي على نسبة عالية من فيتامين C.





وتقول الخبيرة:

"البصل ضروري لتقوية جهاز المناعة وتحسين امتصاص الحديد، كما يساهم في إنتاج الكولاجين المسؤول عن جمال الشعر ومرونة الأوعية الدموية والغضاريف والأوتار."



وأضافت أن البصل يحتوي على مبيدات نباتية طبيعية ذات خصائص مضادة للجراثيم، وهو أمر مهم خصوصًا في موسم البرد. كما يحتوي على نسبة عالية من البيتا كاروتين التي تساعد على تجديد الأغشية المخاطية، مما يجعل اختراق الفيروسات والبكتيريا أكثر صعوبة، ويقلل خطر الإصابة بالأمراض.



وأشارت الخبيرة إلى أن البصل غني بالكيرسيتين، مضاد الأكسدة الذي يقوي الشعيرات الدموية، وقد لوحظ أن استخدامه يساهم في منع تكوُّن جلطات الدم لدى المتعافين من كوفيد-19.



ويتميّز البصل الأحمر بأعلى نسبة من الكيرسيتين، بينما يحتوي البصل الأصفر على بيتا كاروتين، وكاروتينات زياكسانثين ولوتين الضرورية لصحة العين.



وقالت:

"بشكل عام، يحتوي أي نوع من البصل على مواد مفيدة، لذا يجب إدراجه في النظام الغذائي. لكن من المهم الاعتدال، خاصةً لمن يعانون من مشكلات في المعدة أو البنكرياس، لأن البصل من الخضروات الحارّة جدًا وقد يسبّب نوبات ألم."



وتوصي الطبيبة، لمن يعانون من ألم المعدة بعد تناول البصل، بمعالجته حراريًا، مثل سلقه لفترة وجيزة لإزالة المرارة. وأضافت أن هذه الطريقة تقلل من محتوى فيتامين C، لكنها تساعد على امتصاص أفضل للبيتا كاروتين.