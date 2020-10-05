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الإثنين، 05-10-2020 01:20 م

متى يمكن أن يشير انتفاخ البطن إلى عدوى خطيرة؟

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الوكيل الاخباري - يحدث انتفاخ المعدة في أغلب الأحيان عندما ينتهي الشخص من تناول وجبة الطعام، ولكن إذا حدث الأمر ولم تنته الوجبة بعد، فقد يشير الانتفاخ إلى وجود عدوى خطيرة.

وإحدى الحالات الأساسية التي يمكن أن تؤدي إلى الانتفاخ هي داء الجيارديات، وهو طفيلي مجهري في البطن يسبب أعراضا مثل الإسهال والتشنجات وانتفاخ في البطن والغثيان، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.

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وعادة ما يختفي في غضون أسبوع تقريبا إذا تم علاجه، ولكن يمكن أن يستمر في بعض الأحيان لفترة أطول.


وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها الإصابة بداء الجيارديات أو كما يعرف أيضا باسم الجيارديا أو حتى القندس، مثل:
• مياه الشرب التي لم تتم معالجتها لقتل الجراثيم.
• دخول الماء إلى فمك أثناء السباحة في أماكن مثل البحيرات أو الأنهار أو حمامات السباحة.
• تناول الطعام الذي تم غسله في ماء غير معالج أو لمسه مريض.
• لمس الأسطح التي لمسها شخص مصاب.

 

ما هو داء الجيارديات؟
داء الجيارديات هو التهاب في الأمعاء الدقيقة. ويسببه طفيلي مجهري يسمى Giardia lamblia. وينتشر داء الجيارديات من خلال الاتصال بالأشخاص المصابين.


ووقع العثور على الطفيلي في براز الحيوانات والبشر. وتتكاثر هذه الطفيليات أيضا في الطعام والماء والتربة الملوثة، ويمكنها البقاء على قيد الحياة خارج المضيف لفترات طويلة من الزمن.

ويمكن أن يؤدي استهلاك هذه الطفيليات عن طريق الخطأ إلى الإصابة بالمرض.

 

وبصرف النظر عن الانتفاخ، تشمل الأعراض الأخرى لداء الجيارديات ما يلي:

• الإعياء
• الغثيان
• الإسهال
• فقدان الشهية
• القيء
• فقدان الوزن
• زيادة الغازات
• الصداع المفرط
• وجع البطن


وقالت مؤسسة Mayo Clinic إن عدوى الجيارديات هي عدوى معوية تتميز بتشنجات في البطن، وانتفاخ، وغثيان، ونوبات من الإسهال المائي.


وتابع الموقع الصحي: "تحدث عدوى الجيارديات بسبب طفيلي مجهري موجود في جميع أنحاء العالم. وعادة ما تزول العدوى في غضون أسابيع قليلة.

 

ولكن قد تكون لديك مشاكل معوية بعد فترة طويلة من اختفاء الطفيليات، و"العديد من الأدوية فعالة بشكل عام ضد طفيليات الجيارديات، ولكن لا يستجيب لها الجميع".

 

روسيا اليوم

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