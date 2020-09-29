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الثلاثاء، 29-09-2020 01:24 م

3 طرق تساعدك على تقليل تناول الملح

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الوكيل الاخباري - كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية عن كيفية تقليل كمية الملح التي يتم استهلاكها بالأطعمة، لتجنب الأضرار الصحية الناتجة عنه.

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ونشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، نصائح من شأنها تقليل استهلاك الملح في الطعام الذي تتناوله، وعبر حسابها على موقع تويتر.


حيث تؤدي كثرة استهلاك الملح إلى أضرار صحية كبيرة، لهذا توصي منظمة الصحة العالمية بضرورة الحد من استخدام الملح، وألا يتجاوز الاستهلاك اليومي 5 غرامات.

 

من أهم الطرق التي تساعد على تقليل استهلاك الملح:

- استخدام بدائل الملح مثل الزنجبيل، والليمون.
- قراءة البطاقة الغذائية على المنتجات لمعرفة محتواها من الملح
يجب معرفة وجود مسميات تجارية أخرى للملح مثل الصوديوم، وكلورايد الصوديوم، وبنزوات الصوديوم، وبيكربونات الصوديوم.

 

سبوتنيك

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