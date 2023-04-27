الخميس 27-04-2023
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الخميس، 27-04-2023 03:22 م

مختصون : هذا الجزء من الأسماك مليء بالسموم !

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الوكيل الإخباري- هل أنت من محبي الأسماك المملحة والمدخنة؟

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نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أبرز النصائح التي يجب اتباعها عند تناول هذه النوعية من الأسماك.
فما هي؟

تجنب تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة بسبب تركيز السموم في هذه المناطق


حاول نزع جلد الأسماك المدخنة للتخلص من المواد الضارة المترسبة من الدخان على سطح أسماك الرنجة

 

استهلك اللحم من الخارج من دون فتح بطن الرنجة


قم بطهي الرنجة المدخنة في القليل من الزيت طهيًا جيدًا


إضافة عصير الليمون لمنع نمو البكتيريا

 

سي ان ان 

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