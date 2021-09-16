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الخميس، 16-09-2021 04:31 م

مرض حساسية الماء نادر ومزعج احذري منه

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الوكيل الإخباري - يعاني بعض الأشخاص من مرض نادر جداً وغريب، وهو الحساسية ضد الماء لكن هذا النوع من المرض غير منتشر بحيث لا يصيب إلا واحداً من 230 مليون شخص حول العالم، علماً أنه ينتشر غالباً في أوساط النساء.

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وتظهر المشكلة بعد تعرض الجلد للماء أثناء الاستحمام أو السباحة أو بسبب التعرّق والبكاء.


وذكر تقرير لصحيفة "دايلي ميل" عن البريطانية شيريل فاروغيا (25 عاماً) أنها لاحظت الأعراض لديها بعد ولادة طفلتها عام 2018. وتمثّلت تلك الأعراض بتهيج البشرة المؤلم والحكاك الشديد بعد الاستحمام.


وشرحت الشابة الحالة قائلةً: "في البدء اعتقدت أنني أعاني من حساسية بسبب منتج أستخدمه. ولهذا امتنعت عن ذلك، إلا أنني لم أشهد أي تغيير. ومع مرور الوقت لاحظت أن الأعراض تحدث عند تعرض بشرتي للمياه، سواء كانت باردة أو دافئة أو فاترة".


وبيّن التشخيص الطبي أنها تعاني من مرض حساسية الماء. وأعاد الأطباء ذلك إلى أن اكتئاب ما بعد الولادة أدى إلى تغيير على مستوى هورموناتها، ما انعكس سلباً على بشرتها.


ويُشار إلى أن امرأة أخرى تحدثت عن هذا النوع من الحساسية، وهي الأميركية بريتاني أنغرمان. فبعد إصابة ابنتها إيف لين، 21 شهراً، بالمرض، أطلقت حملة من أجل تقديم الدعم للمصابين به.

 

 

المصدر - لها 

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