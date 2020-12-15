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الثلاثاء، 15-12-2020 09:14 ص

مرض خطير يسببه تجفيف الملابس داخل المنزل

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الوكيل الإخباري _ يعد تجفيف الملابس داخل المنزل من الامور التي يجهل اضرارها الكثير من الاشخاص ، حيث انها تتسبب بمرضاً خطيراً جداً اسمه داء الرشاشيات الرئوي وهو نوع من الفطريات التي تنتج عن استنشاق الغبار والجراثيم ويتسبب بضعف الجهاز المناعي.

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وقد يكون في بعض الحالات سريع الانتشار عن طريق الدم فيؤثّر على الدماغ، القلب، الكبد والكلى.


ويؤدي تجفيف الملابس داخل المنزل الى زيادة نسبة الرطوبة  لأكثر من 30% ما يشكل ذلك بيئة مناسبة لتكاثر الجراثيم.


واشار الاطباء الى ان خطورة التجفيف عند من يعاني من ضعف مناعي كبيرة وقد تتسبب بحالة لا يمكن إصلاحها تصل إلى الوفاة، أو تدمير الرئتين والجيوب الأنفية .

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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