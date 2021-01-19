مشاكل صحية تُسبب تنميل اليدين.. تعرّف إليها

الوكيل الإخباري _ يعدّ الشعور بالتنميل أو الخدران، من اكثر المشاكل الصحيّة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص ، والتي عادة ما تصيب اليدين، أو الذراعين، أو القدمين، أو الساقين، حيث تنتج اثر زيادة الضغط على الأعصاب أو انقطاع تدفق الدم إليها في المنطقة المصابة بالتنميل.

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أهم المشاكل الصحيّة التي من الممكن أن تسبب تنميل اليدين :



الاعتلال العصبي السكري

يعدّ مرض السكري أكثر أسباب الاعتلال العصبي شيوعاً؛ حيث أنّه يشكّل ما يُقارب 30% من الحالات. وعادة ما يسبب الشعور بالخدران والتنميل في القدمين، والساقين، واليدين، والذراعين.



نقص الفيتامينات

كفيتامين هـ، وفيتامين ب1، وفيتامين ب6، وفيتامين ب12، والنياسين وذلك لما لهذه الفيتامينات من أهميّة في قيام الأعصاب بوظائفها بشكل سليم.



التعرّض للسموم

إذ يؤدي التسمم بسبب بعض المواد الكيميائيّة الصناعيّة والبيئية، والمعادن الثقيلة إلى حدوث تلف في الأعصاب؛ كالرصاص والزرنيخ والزئبق.



تناول بعض أنواع الأدوية

كبعض مضادات الفيروسات، والمضادات الحيويّة، والأدوية المضادة للصرع، وأدوية العلاج الكيميائي.





