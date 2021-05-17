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الإثنين، 17-05-2021 02:16 م

مشروبات تتسبب ببروز سرطان القولون.. تجنّبوها

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الوكيل الاخباري - تؤكد الدراسات الطبية أن تناول المشروبات المحلاّة بشكل مفرط قد يؤدي إلى إرتفاع نسبة الإصابة المبكرة بسرطان القولون، وخاصة عند النساء.

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وبيّنت دراسة حديثة أن النساء اللواتي كنّ يتناولن خلال فترة المراهقة حصة أو اثنتين من هذه المشروبات يومياً، هنّ أكثر عرضةً لخطر الإصابة بسرطان القولون قبل سن الـ 50، مقارنةً باللواتي يتناولن حصة واحدة في الأسبوع أو أقل.


وتناولت الدراسة 95464 امرأة بين سنّ الـ 25 و 42 وتمت متابعتهن في مرحلة بداية سرطان القولون، أي قبيل سنّ الـ 50. وفي التفاصيل، سُئلت 41272 امرأة، وهنّ من الممرضات عن معدل المشروبات المحلاّة التي كنّ يتناولنها بين سنّ 13 و 15. وخلال المتابعة التي استمرت طوال سنوات، ملأن استمارة تضمنت المشروبات الغازية وعصير الفاكهة والمشروبات الرياضية والشاي المحلّى.

ورغم أن الدراسات لم تثبت الحقيقة العلمية للرابط بين تلك المشروبات والسرطان، إلا أنها تتناول هذه المؤشرات بوضوح وتدعو الى التنبّه منها لما تحمله من مخاطر على الصحة. إذ تؤكد التجارب أن تناول كميات كبيرة من مصادر السكر يؤدي إلى الإصابة بأمراض كثيرة كالسكري والسمنة وبعض أنواع السرطانات، كسرطان القولون الذي يعتبر من الأمراض التي تظهر في سنّ متأخرة.

 

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