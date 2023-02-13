مع انخفاض درجات الحرارة .. 4 طرق تجنبك برودة الليل

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن انخفاض درجات الحرارة خلال هذه الأيام، ليصبح الطقس مائلاً للبرودة نهارًا وشديد البرودة ليلاً.



نستعرض في السطور التالية بعض الطرق التي تساعد على تجنب برودة الطقس في الشتاء، خاصة أثناء الليل، حسبما نشر موقع "Health Line”.



1-لا تنسى المشروبات الساخنة

تساعد المشروبات الساخنة على زيادة تدفق الدورة الدموية بالجسم والشعور بالدفء في أيام الشتاء الباردة، لذا يفضل تناول الشاي الساخن أو مشروبات الأعشاب أثناء الليل، مع إمكانية إضافة الليمون والعسل للحصول على مزيد من الفوائد الصحية.



2-الاستحمام بالماء الدافئ

في حال الشعور بالبرودة ليلاً، فمن الأفضل الاستحمام بالماء الدافئ وليس الساخن منعًا لحدوث التهابات وحروق بالجلد، ثم تجفيف الشعر جيدًا، وارتداء الملابس المناسبة.



يساعد الاستحمام بالماء الدافئ على التخلص من برودة الجسم وزيادة تدفق الدورة الدموية إلى القدمين واليدين.



3-تدفئة الغرفة

يُراعى تدفئة الغرفة التي يجلس بها الشخص ليلاً عن طريق إغلاق النوافذ والستائر جيدًا، ويمكن تشغيل المدفأة الكهربائية على درجة مناسبة وعدم الاقتراب منها تجنًا للحروق الجلدية.



4-ارتداء الملابس الشتوية المناسبة

من الأفضل أن يرتدي الشخص جوارب القدمين وقبعة الرأس والملابس المناسبة التي تساعد على التدفئة خلال الليل، لأن التعرض للبرد القارس دون اتخاذ التدابير الللازمة قد يعرض الشخص للعديد من المشكلات الصحية، من بينها نزلات البرد والإنفلونزا.

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