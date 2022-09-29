مكسرات يمكن أن يساعد تناولها في حل مشكلة ترتبط بالصحة العقلية

الوكيل الإخباري - في حين أن السبب الرئيسي للأرق مرتبط بصحتنا العقلية، إلا أن الكثير من الأبحاث تقترح أن نقص بعض العناصر الغذائية يمكن أن يكون سببا أيضا في هذه الحالة المزعجة.





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وتوضح خبيرة النوم ماري جريس تايلور، من Amerisleep، أنه في حين أن الكثيرين يكافحون من أجل الحصول على نوم كاف، من سبع إلى ثماني ساعات نوم كل ليلة، إلا أن هناك سلسلة من خيارات نمط الحياة التي تتراكم معا وتجعلنا نعاني من التقلبات والحرمان من النوم.



وتابعت: "ربما تعلم أن الابتعاد عن الكافيين في الساعات القليلة التي تسبق وقت النوم يمكن أن يزيد بشكل كبير من احتمالات حصولك على نوم جيد ليلا، لكن النوم الجيد لا يتعلق فقط بتجنب الأطعمة أو المشروبات الخاطئة. ويمكن أن تساعدك بعض الأطعمة في الواقع على النوم بشكل أفضل وتمنعك من الشعور بالقلق أثناء الليل".





وأوصت تايلور بتناول كمية من المكسرات، وهي الجوز البرازيلي، للمساعدة على النوم.



وقالت: "هذه واحدة من أفضل مصادر السيلينيوم، وهي مغذيات دقيقة يفتقر إليها الأشخاص الذين يعانون من الحرمان من النوم. وتحتوي هذه المكسرات أيضا على معادن مثل الفوسفور والمغنيسيوم. والجوز البرازيلي مفيد بشكل خاص للنباتيين، لأن معظم مصادر السيلينيوم الأخرى تعتمد على الحيوانات".





ودعم موقع Healthline الخاص بالنصائح الصحية هذه النصائح، قائلا: "الجوز البرازيلي هو واحد من أفضل مصادر السيلينيوم. وأونصة واحدة، أو نحو ستة إلى ثمانية حبات من هذا الجوز، تحتوي على نحو 544 ميكروغراما من السيلينيوم".



ومع ذلك، حذرت تايلور: "تأكد من تناول حصة من الجوز البرازيلي بضع مرات في الأسبوع لتجنب سمية السيلينيوم".

روسيا اليوم

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