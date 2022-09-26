ممارسات تقيك من التقاط الفيروسات هذا الخريف

الوكيل الإخباري - إذا جلب وباء كورونا للجميع الكثير من المضايقات، فقد أتاح أيضًا إعادة تأهيل بعض ردود الفعل الأساسية المتعلقة بالنظافة، مثل غسل اليدين بانتظام أو تجديد الهواء الداخلي وغير ذلك.

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التخلص من القفازات

خلال فترات الحجر الصحي المتتالية، كان الكثير ممن يذهبون للتسوق مع قناع ويرتدون القفازات. ومع ذلك، فإن ارتداء القفازات للحماية من الأسطح لن يكون ضروريًا. يقول البروفيسور هولي سيل، خبير سلوك الأمراض المعدية في صحيفة الجارديان: "الأشخاص الذين يرتدون القفازات هم أقل عرضة لغسل أيديهم وقد يزيدون من مخاطرهم لأنهم يعتقدون أن أيديهم نظيفة".



اللقاحات

يعتبر أخذ لقاح الإنفلونزا من سن 6 أشهر طريقة جيدة لحماية نفسك من الفيروس، وخاصة من الأشكال الشديدة (كما تعلمنا من حقن جرعات متتالية ضد Covid-19). يمكن التطعيم ضد الإنفلونزا في شهر أكتوبر المقبل، ويمكن دمجه مع اللقاح المعزز ضدّ كوفيد. في كل شتاء، يصيب ما بين 2 و 6 ملايين شخص وهو مسؤول عن العديد من حالات الاستشفاء والوفيات، خاصة بين الأشخاص الضعفاء ومرضى الأمراض المزمنة.



التصرف قبل وصول العدوى

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، قد يكون من المهم أن يكون لديهم خطة صحية لمتابعة حالة تدهور حالتهم، ومن الضروري أن تكون أمراضهم تحت السيطرة. فإذا كان الربو لديك تحت السيطرة وحدث فيروس - لا يهم ما إذا كان فيروس سارس كوف 2 أو فيروس الأنف، من غير المرجح أن تحصل نوبات تفاقم.

البقاء في المنزل عند المرض

كان الدرس الكبير المستفاد من الوباء هو تعليم المرضى عزل أنفسهم، سواء عن العمل أو المناسبات الاجتماعية، حتى لا ينقلوا العدوى للآخرين. وإذا لم يكن من الممكن البقاء في المنزل، فمن المهم أن الحفاظ على مسافة بينك وبين الآخرين، مع ارتداء القناع الجيد. أفضل حل وسط للجميع هو القناع الجراحي، أفضل من لا شيء في حالة الأعراض.



تهوية الغرف

في حالة الأمراض التي تنتقل عن طريق الهواء الجوي، تعتبر التهوية ضرورية. سيكون الوضع المثالي هو التهوية لمدة 10 دقائق على الأقل، 3 مرات في اليوم. فتح النوافذ يجعل من الممكن تقليل تركيز أي فيروس في الهواء. في الشتاء، لتجنّب البرودة، تكفي 5 دقائق من التهوية في حالة وجود اختلافات كبيرة في درجات الحرارة بين الداخل والخارج.

غسل اليدين بانتظام

قبل الوباء، أظهرت الدراسات أن حوالي واحد من كل أربعة أشخاص على مستوى العالم وواحد من كل شخصين في منطقة ذات وصول جيد إلى محطات غسل اليدين لم يغسلوا أيديهم بعد استخدام المرحاض. على الرغم من أنه من المعروف الآن أن Covid-19 ينتشر في المقام الأول عن طريق الهواء، إلا أن نظافة اليدين كانت حجر الزاوية في الوقاية من الأمراض والالتهابات الأخرى؛ فهي طريقة بسيطة لوقف انتقال العديد من الفيروسات والبكتيريا.

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