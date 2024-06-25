منها التعرض لمواد كيميائية ضارة... 6 أسباب محتملة لسرطان الجلد

الوكيل الإخباري- سرطان الجلد هو نوع شائع من السرطانات ينمو في خلايا الجلد.

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يمكن أن يصيب أي شخص، ولكن هناك بعض الفئات أكثر عرضة للإصابة به، وقد يحدث نتيجة عوامل بيئية وفسيولوجية.



قال الدكتور محسن مختار، أستاذ الأورام بجامعة القاهرة، إن سرطان الجلد يحدث لأسباب عدة، منها:



-التعرض المستمر لأشعة الشمس، حيث تسبب الأشعة فوق البنفسجية تلفًا في الحمض النووي لخلايا الجلد، مما يزيد من خطر التحولات السرطانية.



-لون البشرة، حيث يكون الأشخاص ذوو البشرة الفاتحة أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد بسبب نقص الصبغة الميلانين الذي يحمي الجلد من الأشعة فوق البنفسجية.



-حروق الشمس الشديدة في مرحلة الطفولة، التي قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد فيما بعد.



-ضعف جهاز المناعة لدى بعض الأشخاص، مثل مرضى زراعة الأعضاء أو الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV).



-التعرض للمواد الكيميائية الضارة مثل البنزين، التي قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.



-ندبات الجلد القديمة التي قد تتحول إلى أورام سرطانية.



أنواع سرطان الجلد

تشمل الورم الميلاني وسرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية، ويمكن علاج جميع الأنواع بشرط الكشف المبكر والعلاج المناسب.



وأضاف أستاذ الأورام أنه من النصائح للوقاية من سرطان الجلد:



تجنب التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

استخدام واقي الشمس بانتظام وبنسبة حماية عالية.

ارتداء ملابس واقية من الشمس مثل القمصان والقبعات.

فحص الجلد بانتظام لاكتشاف أي تغيرات مبكرة.

استشارة الطبيب فور ملاحظة أي تغيرات غير عادية في الجلد.



