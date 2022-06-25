السبت 25-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

استشهاد فتى برصاص الاحتلال في رام الله

الصحة العالمية توضح حول إلغاء الفعاليات بسبب جدري القرود

الصين تقدم منحة للأونروا بقيمة مليون دولار

انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم

4 اصابات بحادث سير على طريق المطار

انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن في الزرقاء

انطلاق احتفالات جرش بصيف الأردن 2022

قتلى وجرحى بهزة ارتدادية ضربت شرق أفغانستان

انطلاق فعاليات صيف الأردن في المدرج الروماني

أمسية طربية ضمن فعاليات مأدبا عاصمة السياحة العربية

السبت، 25-06-2022 07:35 ص

من هم الممنوعون من تناول الأناناس

ان


الوكيل الإخباري - أعلنت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، أن على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في المعدة والأمعاء الامتناع عن تناول الأناناس.

اضافة اعلان


ووفقا للخبيرة، الأناناس ثمرة مفيدة جدا تساعد منظومة المناعة وتؤثر إيجابيا في ميكروبيوم الأمعاء. ويحتوي الأناناس على فيتامين С والكالسيوم وإنزيم البروميلين الذي يساعد على شطر البروتينات.


وتضيف، ولكن على الرغم من التأثير الإيجابي للأناناس في العضلات والأربطة والأوعية الدموية، ومنظومة المناعة والجهاز العصبي، ويساعد على إخراج السوائل الزائدة من الجسم، يجب تناوله بحذر.


وتقول، "يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي التي تتميز بارتفاع مستوى الحموضة (القرحة، التهاب المعدة، والتهاب القولون وغيرها) عدم تناول الأناناس في فترة تفاقم هذه الأمراض. ومن الأفضل الامتناع نهائيا عن تناول الأناناس في حالة الحساسية وعدم التحمل. وبالنسبة للمصابين بالنوع الثاني من مرض السكري عدم تناول كمية كبيرة من الأناناس الحلو ـ بل الاكتفاء بكمية صغيرة منه".


وتنصح الخبيرة بغسل الفم بالماء بعد تناول الأناناس، لأن الكثيرين يشعرون بعد تناوله بما يشبه قرصة في الشفاه.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ظ

هذا ما يحدث للجسم عند استخدام الهاتف قبل النوم مباشرة

سرطان

سرطان الجلد.. هذه العلامة دليلك للكشف المبكر

ليمون

خمسة أسباب هامة تجعلك تشرب عصير الليمون

ض

6 عادات صحية تحميك أثناء الصيف

1570531809252181800

4 عادات للشرب تعمل على تسريع شيخوخة الجسم

tbl_articles_article_24418_7147a32c61a-cc8b-440a-9bd0-879e5c6c70bf

أهمية الشوفان للأطفال

أخبار متعلقة
بروتين-نباتي-للرجيم

الجسم لا يمتص جيداً البروتين النباتي بديل اللحم

pineapple

تعرف على فوائد الأناناس

tbl_articles_article_28092_633afef27ec-a22f-4220-986d-549e5b9784ab

تغيير استجابة الدماغ علاج فعال لمتلازمة القولون العصبي

العسل-والماء-الدافئ

فوائد العسل مع الماء الدافئ قبل النوم

35-5-e1455019229762

فوائد صحية منوعة لبذور الكوسا

127-163955-how-treat-irritable-bowel-syndrome-2

ابتكار أقراص ثورية تقضي على التهاب القولون