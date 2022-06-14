فوائد صحية منوعة لبذور الكوسا

الوكيل الإخباري - تملك البذور عموماً العديد من الفوائد الصحية التي تعود بالنفع الكبير على صحة الجسم، ولعل بذور الكوسا هي واحدة من هذه البذور.

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اهم هذه الفوائد :

فوائد بذور الكوسا لتنظيف الأمعاء

تساهم بذور الكوسا بتخليص الأمعاء من الديدان المعوية، وقد تمَّ التأكيد على ذلك من خلال مجموعة من الأبحاث العلمية.



فوائد بذور الكوسا لتقليل العطش

وجدت بعض الدراسات العلمية، أنّ بذور الكوسا تخفف من الشعور بالعطش، وتقلل من درجة حرارة الجسم في الأجواء الحارّة؛ فاستعيني بها في فصل الصيف.



فوائد بذور الكوسا لتهدئة الأعصاب

لبذور الكوسا فوائد مهمّة على صحتك النفسية؛ فهي تساهم في تهدئة الأعصاب وتخفف من بعض الاضطرابات النفسية مثل: الشعور بالتوتر، والقلق.

فوائد بذور الكوسا لصحة القلب

بذور الكوسا تحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك، وقد ارتبط تناوله بتخفيض مشاكل القلب، والمشاكل الخِلقية عند الجنين.. كما أنّ هذه البذور غنية ببعض المعادن الهامّة مثل: البوتاسيوم والمغنيسيوم.

فوائد بذور الكوسا في تأمين الشعور بالشبع



يساهم تناول حفنة من بذور الكوسا كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية، في تزويد الجسم بكمية عالية من الألياف؛ مما يؤمن الشعور بالشبع لوقت طويل، ويحُول دون تناول كميات كبيرة من الطعام في الوجبة الرئيسية التالية؛ الأمر الذي يساعد على إدارة الوزن.

سيدتي

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