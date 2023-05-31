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الأربعاء، 31-05-2023 04:25 م

النظام الغذائي منخفض الفلافانول يضعف الذاكرة

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الوكيل الإخباري- توصلت دراسة واسعة النطاق أجراها باحثون في جامعتي كولومبيا وهارفارد إلى أن اتباع نظام غذائي منخفض في الفلافانول، الذي يوجد في بعض الفواكه والخضروات، يؤدي إلى فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر.

وتعتبر الدراسة الأولى من نوعها التي تثبت هذه العلاقة، ووفق موقع "مديكال إكسبريس"، وجد الباحثون أن تجديد هذه المكونات الغذائية النشطة بيولوجياً لدى البالغين الذين يعانون من نقص بسيط في عنصر الفلافانول، وهم فوق سن الـ 60، يحسن الأداء في هذه اختبارات الذاكرة.

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وقال الدكتور آدم بريكمان من جامعة كولومبيا: "كان تحسن الوظيفة الإدراكية بين المشاركين في الدراسة الذين اتبعوا في السابق نظاماً غذائياً منخفض الفلافانول كبيراً بعد تناول مكملات وأطعمة غنية بالفلافانول".


وقال الدكتور سكوت سمول الباحث الرئيسي في الدراسة: "في هذا القرن، نظراً لأننا نعيش أطول، بدأت الأبحاث تكشف أن هناك حاجة إلى عناصر غذائية مختلفة لتقوية عقولنا المسنة. ويمكن استخدام دراستنا، التي تعتمد على المؤشرات الحيوية لاستهلاك الفلافانول، في أبحاث لاحقة لتحديد المزيد من العناصر الغذائية الضرورية".


واعتمدت الدراسة الحالية على أكثر من 15 عاماً من البحث في "مختبر سمول"، ومتابعة 3500 شخص من كبار السن.


وتوصلت النتائج إلى أن مادة الفلافانول النشطة بيولوجياً تعمل على تحسين الذاكرة عن طريق تعزيز نمو الخلايا العصبية والأوعية الدموية في منطقة الحُصين بالدماغ.


ويوجد الفلافانول في: الكرز، والتوت بألوانه، والفراولة، والشوكولا الداكنة، والشاي الأخضر، والخس، والبروكلي، والسبانخ، والبصل، والكرفس.

 

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