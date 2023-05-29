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الإثنين، 29-05-2023 03:32 م

تمرين يساعد كبار السن على الحفاظ على صحتهم

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الوكيل الإخباري- كشفت دراسة أن الحفاظ على الصحة مع التقدم في العمر قد يتحقق بتمرين بسيط مثل تحريك الذراعين.

وذكرت "ديلي ميل" البريطانية أن الدراسة توصلت إلى أن سرعة السير والتموضع والمرونة تحسنت لدى السيدات اللاتي أدين تمريناً صينياً تقليدياً لتحريك الذراعين، ثلاث مرات أسبوعيا لمدة شهرين.

كما أن النساء اللاتي شملتهن الدراسة، وهن في الستينات والسبعينات من العمر، شعرن بسهولة أكبر في أداء المهام اليومية مثل ارتداء الملابس والطبخ،  بعد تمرين شواي شو جونغ الصيني.

وقال الباحث نيل روبرتس من جامعة إدنبره، إن "نتائج الدراسة تظهر أن سلسلة حركات شواي شو جونغ البسيطة والإيقاعية يمكن أن يتعلمها ويستمتع بها كبار السن، كما أنها تحسن الصحة العامة والحياة الاجتماعية ".

ويتألف التمرين، الذي وضع منذ 1000 عام مضت، من سلسلة من خمس حركات للذراعين، أول أربع منها تشمل تحريك الذراعين للوراء، ثم إلى الأمام إلى مستوى الكتف.

أما الحركة الخامسة، فلثني الركبة مرتين، مرة عند تحريك الذراعين إلى الخلف ومرة أخرى عند إعداتهما إلى الأمام. ويمكن تكرار هذه الحركات عدة مرات.

وتقدم هذه السلسلة من الحركات منافع صحية، حيث أن ثني الركبة يعزز من قوة عضلات الخصر والفخذين.

وقالت دورية "بلوس وان" إن تحريك الذراعين يحفز الأعصاب والأوتار والعضلات حول الكتف.
وفي أول دراسة من نوعها، قسم 56 سيدة تتراوح أعمارهن بين 60 و 80 عاماً على مجموعتين، أدت الأولى تمرين شواي شو  40 دقيقة 3 مرات أسبوعياً لمدة شهرين. أما الثانية فمضت في حياتها بصورة اعتيادية دون التمرين. بعدها أمكن التوصل إلى أن  حركة الذراعين  لدى المشاركات في التمارين استفادت من حيث التموضع والمشي والمرونة.



وخلص الباحثون إلى أن اللواتي مارسن التمارين أصبحن يؤدين المهام اليومية بصورة أسهل وبثقة أكبر. ولم تسجل المجموعة التي لم تمارس التمرين أي تحسن، كما أن قدرتهن على المشى تدهورت.


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