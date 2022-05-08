نصائح بسيطة لتغذية النساء بشكل صحيح

الوكيل الإخباري - الصحة هي مطلب أساسي وضروري للجميع، والحفاظ عليها يتطلب القيام بخطوات واتباع أنظمة معينة لتجنب الإصابة بالأمراض على اختلافها وتفاوت درجاتها ومضاعفاتها.





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ويتحقق هذا النظام المتكامل بإتباع النصائح التغذية التالية:



1 - التنويع في أصناف الطعام: لا تكتمل التغذية الصحية سوى باعتماد مختلف أنواع الغذاء والتنويع في الكميات وتغييرها من وقت لآخر حسب حاجة الجسم.



2- تناول المواد الغذائية الغنية بالسكريات والخالية من الدهون، مثل الرز والخبز والبطاطس، كونها تمنح الجسم الطاقة الغذائية اللازمة والفيتامينات والمواد الغذائية المهمة. بشرط عدم الإسراف في تناول هذه المواد ومراعاة الكميات الواجب تناولها منها.



3 - تناول الخضروات والفواكة بشكل يومي، ويُنصح بتناولها وهي طازجة. مع ضرورة تعويد الجسم على تناول وجبات مختلفة يومياً من الخضروات والفواكه، وتُعد العصائر الطازجة طريقة مثالية لذلك.



4 - تناول اللحوم والأسماك بصورة منتظمة، كونها مهمة للتغذية لاحتوائها على العناصر الغذائية والطاقة المهمة للجسم. لكن الإكثار منها قد يُسبب أضراراً كبيرة وأمراضاً خطيرة. لذا ينصح الموقع المختص بتناول السمك 2-3 مرات في الأسبوع وفي وجبات صغيرة لا تتجاوز 70 جرام. أما اللحوم فيُنصح بتناولها بوجبات صغيرة أيضا وبكميات لا تتجاوز 600 جرام في الأسبوع.



5 - الأطعمة الغنية بالدهون مهمة ومفيدة أيضاً لصحة النساء، كونها مصدر أساسي للطاقة وتساعد في تصنيع الكثير من الهرمونات، تنظيم عملية التمثيل الغذائي المعروفة بالأيض، وتنظيم درجة حرارة الجسم وسواها من الفوائد الصحية التي لا تُحصى. لكن يُنصح بتناول الدهون غير المشبعة والإبتعاد عن الدهون المشبعة التي ترفع الكوليسترول في الدم، ومن الأمثلة على الدهون غير المشبعة دهون الصويا والدهون النباتية. كما يُنصح بعدم تجاوز أكثر من 80 جرام من الدهون يوميا.



6 - التقليل من السكريات والأملاح مهم لصحة الجسم، ويفضل استبدالها بالأعشاب والمُحليات الطبيعية.



7 - شرب الماء والمشروبات الخالية من السكريات بكثرة.



8 - التحضير الجيد والبطيء للطعام، عن طريق خفض درجات حرارة الطبخ، بحيث لا يفقد الطعام مواده الغذائية المهمة ويبقى محتفظاً بمذاقه ونكهته.



9 - اختيار الوقت المناسب لتناول الطعام، وتذكري عزيزتي أن عينك تأكل معك، لذا حاولي العناية بتحضير الطعام بتأن وتقديمه بشكل مرتب.



10 - الرياضة اليومية مهمة لهضم الغذاء وتنشيط الدم في الجسم وخسارة الوزن وتحسين المزاج. ويُنصح بممارسة 30 إلى 60 دقيقة من الرياضة يوميا.

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