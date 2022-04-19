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الثلاثاء، 19-04-2022 01:10 م

لرمضان أكثر صحة.. إليك مضار القلي وطرق تجنبه

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الوكيل الإخباري-من وجبات الطعام الشهية مثل السمبوسة، إلى مختلف الحلويات المقرمشة، تتزينّ موائد رمضان بمختلف الوجبات التي تُحضّر عن طريق القلي.

وأوضح الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي الجانب السلبي لقلي الطعام، إضافًة إلى طرق تجنّب مضار القلي، بتغريدة على "تويتر".
مضار القلي:

-خسارة وجبة الطعام لغالبية الفوائد والفيتامينات
-يزيد القلي من حجم الطعام بنسبة 20% إلى 40%، وبالتالي يزيد من السعرات الحرارية
-تشرّب الدهون والزيوت

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اتبع هذه الخطوات للتقليل من مضار القلي:

-عدم قلي الطعام قبل أن يصبح بدرجة حرارة الغرفة
-تجنّب القلي بالزيوت المخصصة للطبخ
-تغيير الزيت عند تغير لونه أو ظهور رائحة فيه
-ومن الأفضل استبدال طرق القلي التقليدية بالقلاية الهوائية من أجل تقليل كمية الزيوت في الطعام.

 

سي ان ان

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