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الأحد، 05-06-2022 03:21 م

نصائح تساعد على علاج المغص للحامل في الشهر الثالث

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الوكيل الإخباري - هل يُمكنك علاج المغص للحامل في الشهر الثالث وإدارته ببساطة؟ أم يجب عليكِ زيارة الطبيب فورًا؟ الإجابات والمزيد تجدينها في الأسفل.

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تتضمن طرق علاج المغص للحامل في الشهر الثالث وفي كل شهور الحمل ما يأتي:

1. الأدوية
قد يصف الطبيب دواء أسيتامينوفين للتخفيف من المغص وآلام البطن، لكن يجب استخدامه بحسب توجيهات الطبيب؛ لأنه قد يُسبب تلف الكبد في حال تم استخدامه بشكل غير صحيح، وبشكل عام يجب ألا تتجاوز الجرعة اليومية ال 4 غرام أي 4000 مليغرام في اليوم الواحد.

 

2. الاستلقاء والراحة
يُمكن أن تُفيد الراحة في تخفيف المغص وألم البطن الذي تشعر به الحامل طوال فترة الحمل، ويُفضل أن تستلقي الحامل على إحدى جانبيها بدلًا عن ظهرها ويُستحسن الاستلقاء على الجانب الأيسر إن أمكن ذلك.

 

3. التمارين
يُعد ارتجاع المريء أحد أبرز مُسببات المغص لدى الحامل، يُمكن التحكم به عن طريق تجنب التغييرات السريعة في الحركات أو الوضعيات مع التحرك بشكل بطيء لضمان عدم تفاقم الألم، كما تُساعد التمارين الخفيفة على تقوية عضلات البطن وارتخاء الأربطة المتشنجة لتخفيف الألم.

 

4. الكمادات الدافئة
قد تُساعد الكمادات الدافئة في تخفيف تشنج العضلات والألم الذي يُرافقها، لذا يتم تطبيق كمادة من الماء الدافئ على منطقة البطن للتخلص من المغص، كما يُمكن أخذ حمام دافئ أو استخدام وسائد التدفئة، لكن يجب الانتباه إلى درجة الحرارة فالحرارة المرتفعة قد تُشكل خطرًا على الجنين.

 

5. الألياف والسوائل
تناول الكمية المناسبة من الألياف والسوائل للتخلص من مشكلة الإمساك التي تُعاني منها أغلب النساء الحوامل، ويُمكن الحصول على الألياف من مصادر الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات.

 

وهذه أبرز النصائح التي يجب أخذها بعين الاعتبار:

1 -خففي من تناول الأطعمة الحمضية، واستخدمي مضادات الحموضة بعد استشارة الطبيب.
2- قسمي الوجبات إلى وجبات أصغر وتناوليها على مدار اليوم.
3- أكثري من شرب السوائل وتجنبي المشروبات التي تحتوي على الكافيين.
4- جربي الأطعمة قليلة الدهون.
5- مارسي تمارين الإطالة وانحني ببطء إذا أردتِ الانحناء خاصة عند العطس حتى لا تشد عضلات البطن بشكل مفاجئ.

 

 

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