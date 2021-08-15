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الأحد، 15-08-2021 04:09 م

نصائح رياضية للمسافرين في رحلة عمل

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الوكيل الإخباري - إذا كان العمل يضطرك للبقاء بعيدًا عن المنزل بشكل متكرر، فإنك تعرف مدى صعوبة الحفاظ على برنامج لياقتك البدنية قد لا يترك لك الانشغال في السفر والاجتماعات سوى متسع صغير في جدول أعمالك لممارسة التمرينات الرياضية، ولكن الحفاظ على لياقتك لا يجب أن يكون أمرًا ميؤوسًا منه. وإن قليلاً من الاجتهاد والتخطيط يساعدك في المحافظة على صحتك أثناء السفر. ضع في اعتبارك تلك النصائح الخاصة بتمارين السفر.

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ضع مستلزمات اللياقة البدنية بين أمتعتك

قبل رحلتك، ابحث عن مرافق اللياقة البدنية في الفندق أو في الأماكن القريبة منه، واحزم مستلزمات اللياقة البدنية بين أمتعتك. قد تشمل أساسيات اللياقة البدنية أثناء السفر ما يلي:


1- الحذاء الرياضي.
2 - ملابس خاصة لممارسة الرياضة.
3 - ثوب السباحة.
4 - حبل القفز.
5 - مضرب التنس.
6 - مقابض اليد.
7 - موسيقى وسماعات الرأس.
8 - شريط فيديو أو DVD خاص بالتمارين الرياضية.

 

 

حاول ممارسة الرياضة أينما تذهب
ارتدِ حذاء مناسباً للمشي أثناء السفر. إذا كنت ستسافر بالطائرة، يمكنك التجوّل في مكان حجز الرحلات بالمطار. عند السفر بالقطار، يمكنك السير في العربات أحيانًا. تنزّه في الخارج عندما يقف القطار لركوب المسافرين ونزولهم في المحطات. إن كنت ستقود سيارة، فخذ عدة استراحات للخروج من السيارة والمشي وممارسة تمارين تليين العضلات والمفاصل.

 

خطوات البدء 
عند الوصول إلى وجهتك، حدد وتيرة رحلتك عن طريق ممارسة التمارين الرياضية على الفور. إن لم يكن ذلك متاحًا، فحدد وقتًا للجولة التالية من التمارين الرياضية وتعامل معه وكأنه موعد مهم.

 

- ابحث عن المتنزهات القريبة والممرات الخارجية
اسأل موظفي الفندق عن الطرق الآمنة للمشي أو الركض.

- استخدم الردهات
سر صعودًا وهبوطًا في ممرات الفندق إن أمكن إلى أحد اجتماعاتك. لا تركب المصعد أو الدرج المتحرك واصعد وانزل على السلالم.

- تمرّن كثيرًا إلى أن تتعرق
ومارس السباحة في حمام السباحة الخاص بالفندق.

- استخدم حبل القفز في المكان
استخدم حبل القفز في غرفة اللياقة البدنية بالفندق أو في غرفتك.

- جرّب التمارين الهوائية (الأيروبكس)
قم بممارسة التمارين السويدية مع تشغيل شريط فيديو أو DVD خاص بتمارين رياضية مساعدة.

- حاول الاستفادة من وزن جسمك نفسه
حاول تجربة تمارين الضغط وتمرين شد عضلات البطن والجلوس بوضع القرفصاء مستعينًا بساقيك.

 

انتبه لجسدك
إذا شعرت بالإرهاق بسبب اضطراب الرحلات أو تغيّر جدول مواعيدك، فاجعل فترة تمارين السفر قصيرة أو اجعل التمارين أخف من المعتاد. ليست هناك مشكلة في التعامل مع الأمور بهدوء.
تذكر أن التمارين الرياضية المنتظمة قد تساعدك على التخلص من التوتر والشعور بهبوط النشاط الذي تحتاجه للتركيز في العمل.

 

المصدر - صحتك 


 




 

 


 

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