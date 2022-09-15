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الخميس، 15-09-2022 11:21 ص

نصائح ضرورية لمريضات السكري خلال ساعات العمل

8 نصائح ضرورية لمريضات السكري خلال ساعات العمل-رئيسية واولى


الوكيل الإخباري - مرض السكري لم يعد مرضاً مُزمناً فقط، بل أصبح داءاً يهدد حياة الملايين حول العالم من كافة الأجناس والأعمار، خصوصاً مع تزايد نسبة الأطفال المصابين بالسكري غير الوراثي.

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و أن أوقات العمل الكثيرة قد تؤثر سلباً على مرضى السكري ممن يحتاجون لضبط مستوى السكر بالدم لديهم ومنع المضاعفات التي قد تنجم عن كثرة الجلوس أو قلة تناول الطعام خلال العمل.

 

وهناك بعض النصائح المهمة تحت عنوان "نصائح بسيطة للتعامل مع السكر أثناء فترات العمل" على صحفته الخاص (أستاذ سكر) على موقع فيسبوك، وجاءت النصائح على الشكل التالي:

 

- الحرص على النوم الجيد وبقسط وافر كل ليلة.
- عدم تأخير وجبة الفطور وتثبيت موعدها كل يوم، مع مراعاة أن تكون هذه الوجبة صحية ومتوازنة ومصحوبة بشرب الماء بكمية كافية.
- تجنب الضغط النفسي والتوتر قدر الإمكان أثناء العمل.
- تناول الوجبات الخفيفة الصحية أثناء أوقات العمل، مثل الخضروات والفواكه.
- التقليل من شرب المنبهات مثل القهوة والشاي، وعدم استخدام المحليات كالقشدة والسكر واستبدالها بالمحلي الصناعي الذي يسمح به الطبيب.
- التحرك والنهوض من مكان العمل كل نصف ساعة، خاصة لمن يتطلب منهم العمل الجلوس لوقت طويل.
- إحضار جهاز قياس السكر للعمل للجوء إليه عند الحاجة.
- إحضار أحد أنواع العصائر الطبيعية لرفع مستوى السكر بالدم في حالات هبوطه أو انخفاضه بشدة.

 

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