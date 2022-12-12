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الإثنين، 12-12-2022 10:39 ص

نصائح غذائية لفصل الشتاء

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الوكيل الإخباري - أعلنت الدكتورة يلينا سفيريدوفا، أخصائية التغذية الروسية، أنه بسبب تغير الطقس في فصل الشتاء، تظهر لدى الإنسان رغبة بتناول كمية أكبر من الأطعمة الثقيلة بغية إطالة أمد الشعور بالشبع.

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وتشير الخبيرة في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا"، إلى أن الجسم في موسم البرد يكون بحاجة إلى أنواع معينة من المواد الغذائية.


وتقول: "التوصية الأولى والأهم هي الإكثار من شرب الماء. لأن الناس في الخريف والشتاء، يقضون وقتا طويلا داخل الأماكن المغلقة مع وسائل التدفئة. لذلك يجب أن يعوض الإنسان النقص الحاصل في رطوبة الجسم، من أجل الأداء السليم وامتصاص العناصر المغذية".


وتضيف، بالنسبة للمواد الغذائية، يجب تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون وغيرها، لأنها مصدر أساسي للحصول على أحماض أوميغا 3 الدهنية غير المشبعة، التي تعزز منظومة المناعة وجدران الأوعية الدموية وتقوي النسيج العظمي وتحمي الجهاز التنفسي من الالتهابات. وهذا أمر مهم خاصة في الشتاء. كما يمكن الحصول على أوميغا 3 من الجوز وبذور الكتان والفاصوليا والشيا.


وتؤكد الخبيرة، على ضرورة تناول الخضروات مثل الجزر والبطاطس والشوندر، التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين А وغنية بالكربوهيدرات. كما يجب تناول الفواكه وخاصة الحمضيات- البرتقال واليوسفي، الذي له تأثير إيجابي في حالة الجلد. والحمضيات غنية بالألياف والفلافونويد وفيتامنات A و C، التي تضمن سلامة الظهارة وتحافظ على صحة الجلد.


وتضيف، كما يجب تناول الحساء في الشتاء، الذي يساعد على تدفئة الجسم بالإضافة إلى فائدته الغذائية لصحة الجسم، حيث بعد تناول الحساء يشعر الشخص بالشبع دون أي ثقل في المعدة ورغبة في النوم.

 

 

روسيا اليوم 

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