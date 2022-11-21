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الإثنين، 21-11-2022 09:01 ص

البروكلي يقي من هذا النوع من السرطان !

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الوكيل الإخباري-تحتوي الخضار على مستويات عالية من المواد الغذائية للحماية من الأمراض التي تهدد الحياة.

و قد أظهرت الدراسات بأن تناول الرجال وجبات غنية بالبروكلي يُخَفِض من مخاطر سرطان البروستات و الأمعاء. و تشير أبحاث أخرى إلى أنها يمكن أن تساعد في الوقاية من النوبات القلبية و السكتات الدماغية.

يحتوي البروكلي على ثلاثة أضعاف الكمية من glucoraphanin الكيميائي المفيد الموجود في النبات.

بدأ العمل في المشروع بعد أن تم اكتشاف مجموعة متنوعة من البروكلي البري في عام 1983 تحتوي على ارتفاع مستويات  glucoraphanin.

يتم تحويل المواد الغذائية في المعدة إلى sulphoraphane , و التي يعتقد العلماء انها ستوقف انقسام الخلايا غير المنضبطة المرتبطة بالسرطان في مرحلة مبكرة.

قال البروفيسور ريتشارد ميثن من IFR : " أبحاثنا تعطي نظرة ثاقبة لدور البروكلي في تعزيز الصحة ".


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