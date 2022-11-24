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الخميس، 24-11-2022 05:07 م

دراسة تكشف عن أطعمة تبطئ تدهور الذاكرة

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الوكيل الإخباري-أظهرت دراسة أجريت في جامعة شيكاغو، أن الذين يأكلون أو يشربون المزيد من الأطعمة التي تحتوي على مركبات الفلافونول المضادة للأكسدة، لديهم معدل أبطأ من تدهور الذاكرة.

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ونُشرت الدراسة في مجلة "نيورولوجي"، وشارك فيها 961 شخصاً متوسط أعمارهم 81 عاماً، وليس لديهم أعراض الخرف.


وقدم المشاركون معلومات عن تناولهم لأطعمة محددة، والمستوى التعليمي، والوقت الذي يقضونه في أنشطة ذهنية، وممارسة الألعاب. ثم خضعوا لاختبارات الذاكرة.


وكشفت النتائج أن تناول كمية كبيرة من الفلافونول تزيد عن 16 غراماً في اليوم، يرتبط بأفضل أداء للذاكرة، وأقل معدل تدهور لها.


والفلافونول عبارة عن مركبات كيماوية نباتية توجد في الشاي وخاصة الأخضر، والعديد من الفواكه والخضروات، مثل التوت والعنب والملفوف الأحمر والشوكولا الداكنة والبقدونس والحمضيات والبصل والخوخ (البرقوق).

 

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