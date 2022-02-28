نصائح لتعزيز نمو الجنين في الشهر السادس

الوكيل الإخباري - وزن الجنين من الأمور المهمة جداً التي يجب متابعتها بدقة أثناء الحمل، لأنه يعد مؤشراً قوياً على سلامة الجنين، كونه يخبر الطبيب بحالة الجنين وما إذا كانت الأمور طبيعية وعلى خير ما يرام أم لا، لذا نقدم اليوم موصوع عن وزن الجنين في الشهر السادس من الحمل.

اضافة اعلان

قالت كاظم أنه يجب أن تحافظ الحامل على أن يبقى وزن جنينها في المعدلات الطبيعية وأن لا ينقص ولا يزيد كي لا يتعرض إلى أي مضاعفات عند الولادة، ذاكرة أن عليها الإهتمام بتناول الغذاء الصحي والإهتمام بالأكلات التي تعزز من وزن الجنين مثل:





1- البروتينات.

2 - الأطعمة الغنية بالفولات.

3 - الأطعمة الغنية بالكالسيوم.

4 - تناول الدهون الصحية.

5 - الأسماك، وخصوصاً سمك السلمون والسردين مع اعتماد طريقة صحية في طهيها لتكون الاستفادة كاملة.

هي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





