نصائح لتقليل تأثير الأجهزة الرقمية على العين

الوكيل الإخباري - أصبح كثير من الأشخاص حول العالم يقضون أوقاتاً طويلة أمام شاشات أجهزة الكمبيوتر والجوالات في أماكن العمل وفي المنازل، وخصوصاً بعد تفشي وباء كورونا، وإجراءات الإغلاق التي فرضتها الدول على مواطنيها؛ حيث بات الملايين بمختلف فئاتهم يعملون من المنازل أو يدرسون عن بُعد.

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فيما يلي مجموعة من النصائح لتقليل تأثير الأجهزة الرقمية على العين؛ وفقاً لموقع Nanyan Goptical، وبحسب وكالة سبوتنيك:





- أخذ مسافة آمنة مع الجهاز

عليك اتخاذ مسافة مناسبة للعمل أمام الكمبيوتر، ويجب أن تكون مسافة المشاهدة المريحة عند النظر إلى شاشات الكمبيوتر وفق خبراء الصحة حوالي 50-65 سم من العين، وكذلك يجب إمالة شاشة الكمبيوتر من 15-20 درجة تحت مستوى العين لتقليل إجهاد العين.



- ضبط إضاءة الشاشة

يجب ضبط سطوع الشاشة بحيث لا يكون مرتفعاً جداً ولا خافتاً كثيراً، ويفضل ضبط الشاشة على مستوى إضاءة مشابه لغرفتك. وإذا كنت في غرفة خافتة الضوء؛ فسوف تحتاجين إلى زيادة سطوع الشاشة، إذا كنت تعملين في غرفة مظلمة فسوف تحتاجين خفضه.

- اتباع قاعدة 20-20-20

يوصي خبراء الصحة بأخذ فترات راحة متكررة عند أداء مهام قريبة مثل العمل على الكمبيوتر لساعات طويلة، واقترحت جمعية البصريات الأمريكية (AOA)، اعتماد قاعدة 20-20-20 من خلال: أخذ استراحة لمدة 20 ثانية لمشاهدة شيء ما على بعد 20 قدماً كل 20 دقيقة من العمل.



- الرمش بشكل متكرر

عندما نركز في شيء ونطيل النظر إليه، تميل أعيننا إلى الرمش بشكل أقل، وهذا بدوره قد يؤدي إلى جفاف العين؛ لذا عليك أن تذكّري نفسك باستمرار بأن ترمشي بعينيك بشكل متكرر (مرة كل 10-15 ثانية) للحفاظ على رطوبة عينيك أثناء التصفح والعمل.

- عدسات مرشح الضوء الأزرق

أظهر كثير من الأبحاث أن استخدام عدسات مرشح الضوء الأزرق، يمكن أن يساعد في تقليل إجهاد العين عند النظر إلى الأجهزة الرقمية؛ لذلك قد يكون من المفيد التفكير في استخدام عدسات ترشيح الضوء الأزرق لتصفية الطيف الضارّ للضوء الأزرق البنفسجي الذي يمكن أن يتسبب في تلف أنسجة العين.



- وضع نظارات خاصة

قد يوصيك طبيبك باستخدام نظارات خاصة للحدّ من الوهج وإجهاد العين، عن طريق الأجهزة الرقمية الخاصة بك، ولكن عليك أن تعلمي أن النظارات الخاصة بالقراءة ليس لها أي دور في الحماية من تأثيرات الأجهزة الرقمية.



- تعريض العين للضوء الطبيعي

بعد الجلوس لمدة طويلة أمام الجهاز الرقمي، عليك ترك الجهاز والخروج في نزهة طبيعية؛ لأنَّ الضوء الطبيعي يساعدك على ضبط إيقاع النظر ، وجعله طبيعياً؛ مما يحسّن من مزاجك ويحمي عينيك من الإجهاد.

- القيام بفحص شامل للعين

لعل أهم شيء يمكنك القيام به للوقاية من مشاكل النظر للكمبيوتر، هو القيام بفحص شامل لدى طبيب العيون، وأثناء الفحص، عليك إخبار الطبيب بعدد المرات التي تستخدمين فيها الكمبيوتر والأجهزة الرقمية في العمل والمنزل.

المصدر - سيدتي