نصائح لحماية جسمك من حروق الشمس

الوكيل الإخباري - هل يمكن الوقاية من حروق الشمس؟.. سؤال يتبادر لذهن كل السيدات اللاتي يرغبن بالاستمتاع على الشواطئ بالاسترخاء أو ممارسة الرياضة أو قضاء وقت ممتع مع عائلاتهن.

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يجيب السؤال تقرير منشور على موقع nhs الطبي، محدداً عدة طرق تساعد على الوقاية من حروق الشمس، مؤكداً على الحذر في المناطق المائية والجليدية والثلجية والرملية، كونها تعكس أشعة الشمس.



ويقدم التقرير توصيات بشأن حماية الجسم من التعرض مباشرة لأشعة الشمس، مع الاستفادة الطبيعية منها، وهي:



- تجنب التعرض لأشعة الشمس القوية:

أشعة الشمس ما بين العاشرة صباحاً والرابعة عصراً تكون أقوى في هذه الساعات، لذا حاولي تحديد مواعيد الأنشطة التي تمارسينها في الهواء الطلق في أوقات أخرى غيرها، وإذا لم تستطيعي فعل ذلك، فاحرصي على الحد من الوقت الذي تقضينه في الشمس، والبقاء في الظل قدر الإمكان.



- غطي رأسك وجسدك:

ارتدِي الملابس التي تُغطي جسمك، بما في ذلك رأسك وذراعاك وساقاك، واحرصي على ارتداء الثياب أو الملابس الخارجية، لاسيما تلك المصممة خصيصاً لتوفير الحماية من الشمس، مثل التي تمتاز بالألوان الداكنة كونها أكثر حماية من أشعة الشمس الضارة، وفي المناطق المفتوحة المعرضة لأشعة الشمس القوية يمكنك ارتداء القبعات ولبس الأقمشة المعالجة بالمواد الكيميائية التي تمتص الأشعة فوق البنفسجية.



- استخدمي كريم الحماية من أشعة الشمس:

بغض النظر عن نوع البشرة، يفضل استخدام كريم وقاية من الشمس مع عامل الحماية من الشمس بدرجة 15 أو أكثر، حيث توصي الأكاديمية الأميركية لطب الأمراض الجلدية باستخدام كريم وقاية من الشمس واسع النطاق مع عامل الحماية من الشمس بدرجة 30 أو أكثر. ويمكن استخدام كريم الحماية من الشمس بكثرة، وإعادة استخدامه كل ساعتين أو أكثر، إن كنت تسبحين أو تتعرقين بكثرة.



- ارتدِي النظارات الشمسية:

يمكنك أن توفري لعينيك أفضل حماية عندما تكونين في الهواء الطلق، عن طريق اختيار النظارات الشمسية التي تتميز بأعلى درجة حماية من الأشعة فوق البنفسجية. وتحققي من تصنيف الأشعة فوق البنفسجية عند شراء نظارة جديدة، فهذا يساعد أيضا في ارتداء النظارات الشمسية الملائمة لوجهك وذات الإطارات التي تغطي كامل العينين، وتمنع ضوء الشمس من جميع الزوايا. كما ننصحك بتجنب تسمير البشرة اصطناعياً بسبب مخاطرها بالتعرض للأشعة فوق البنفسجية.

زهرة الخليج