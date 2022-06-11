الوكيل الإخباري - تتطلب التمارين الرياضية الشاقة درجة معينة من الطاقة، وقدرة عالية على التحمل ومقاومة التعب خلال المجهود المتواصل. من هنا، سنقدم لكِ في هذا المقال 5 نصائح لزيادة قوة تحمل التمارين الرياضية الشاقة، ابدئي بتطبيقها للحصول على أفضل النتائج من التمارين الرياضية.





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1-الحصول على ساعات نوم كافية



تؤدي قلة النوم إلى تراجع قدرة التحمل لديكِ، ففي الواقع تؤكد الدراسات أن الجسم يحتاج إلى النوم بشكل جيد لكي تسترجعي طاقتكِ، خاصة إن كنتِ تتبعين الرجيم والرياضة، ولزيادة القدرة على التحمل وأيضاً لتحسين الأداء الرياضي بشكل عام.

وتختلف كمية ووقت النوم المطلوبة باختلاف الاشخاص والظروف ولكن النصائح الطبية توصي بحصول البالغين على ما بين 7-9 ساعات من النوم كل ليلة من أجل العمل بشكل صحيح على مدار اليوم. من هنا، ولكي تتمكني من مضاعفة قدرة التحمل لديك أثناء ممارسة التمارين الرياضية الشاقة عليك التأكد من الحصول على نوم جيد.





2-شرب الكثير من الماء

قبل ممارسة أي تمارين رياضية شاقة، يجب عليك ترطيب جسمك بشكل صحيح للحماية من التقلصات العضلية وإرهاق العضلات. يساعد الماء العضلات والأنسجة الضامة والمفاصل على التحرك بشكل صحيح، كما أنه يساعد الرئتين والقلب والأعضاء الأخرى على العمل بفعالية لأنها تزيد من نشاطها أثناء التمرين.

3-اتباع نظام غذائي صحي

التغذية الصحية والنظام الغذائي الصحي ضروري للتمتع بقدرة تحمل عالية. لا يمكنك مثلاً الإفراط في تناول الطعام ومن ثم الذهاب إلى صالة الرياضة، لأن الإفراط في الطعام بحد ذاته يُفقد الجسم الكثير من الطاقة، وبالتالي يحول جسمك الطاقة التي يمتلكها لكي يهضم الطعام ولن يتبقى لك أي طاقة إضافية لممارسة التمارين الرياضية.

احرصي أن تزودي جسمك بجميع الأطعمة اللازمة التي تحتوي على ما يكفي من الكربوهيدرات، والدهون عالية الجودة والالياف والمعادن والبروتينات والفواكه والخضار والأسماك والمكسرات والأطعمة التي تحتوي على أوميغا 3 والأحماض الدهنية الأساسية.

4- اجراء التعافي النشط

التعافي النشط أو ما يُعرف بـactive recovery days هو المشاركة في تمارين منخفضة الكثافة بعد الإنتهاء من التمارين الرياضية الشاقة لكي نسمح لجسمنا بالراحة والتعافي بشكل صحيح حتى يتمكن الجسم من جني فوائد التمارين.

5-رفع الاثقال وممارسة تمارين القوة

ممارسة تمارين القوة بمعدل 3 مرات أسبوعياً تزيد من قدرتك على تحمل التمارين الرياضية الشاقة والمرهقة. ورفع الاثقال هو أيضا عنصر حاسم للمساعدة في زيادة القدرة على التحمل، كما أنه لن يساعد فقط على تحسين التوازن وخفض ضغط الدم، ولكن أيضاً زيادة المرونة ومستويات الطاقة الخاصة بك.

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