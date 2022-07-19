نصائح للحفاظ على صحة العمود الفقري

الوكيل الإخباري - نصائح ذهبية للحفاظ على صحة العمود الفقري، ويُمثل العمود الفقري الدعامة القوية التي تسند جسم الإنسان وتساعده على الحركة والقيام بكافة المهام الموكلة به. ويتكون العمود الفقري من 33 فقرة (7 فقرات عنقية، 12 فقرة صدرية، 5 فقرات قطنية، 5 فقرات عجزية، و 4 فقرات عصعصية).

اضافة اعلان

وعليه يجب إيلاء صحة العمود الفقري العناية القصوى من عمر صغير لتجنب هذه المضاعفات مع التقدم بالسن. وتبرز 8 نصائح ذهبية للحفاظ على صحة العمود الفقري جمعناها من عدة مواقع على الإنترنت على الشكل التالي:

1- الجلوس بطريقة صحيحة: تجنب وضعيات الجلوس الخاطئة التي تؤدي إلى ضعف وانحناء العمود الفقري. وينصح الخبراء بضرورة الجلوس بشكل مستقيم لتأمين الراحة للعمود الفقري، مع ضرورة تجنب الجلوس لوقت طويل لأن الجلوس يزيد من الحمل على أقراص العمود الفقري بنسبة 40٪، مما قد يتسبب في حدوث التهاب أو ضغط في العصب الفقري.



2- ممارسة الرياضة: خاصة أنواع الرياضات التي تزيد من قوة العضلات وتخفف من الضغط على العمود الفقري كما تُقلل من آلامه، مثل الرياضة. وتُعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واحدة من أهم النصائح للحفاظ على سلامة العمود الفقري، وتحسين إصاباته، كما يمكن أن يساعد في تحسين صحة العمود الفقري.

3- التمدد: يساعد هذا التمرين البسيط على تقليل الشد المباشر على العضلات، وإراحة الظهر والعمود الفقري.



4- اتباع نظام غذائي صحي: يتضمن الأطعمة الغنية بالكالسيوم والعناصر الغذائية والفيتامينات الأخرى التي تلعب دوراً هاماً في الوقاية من مشاكل العمود الفقري مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل. ويجب التأكد من أن نظامك الغذائي يتكون أساساً من الخضار والفواكه واللحوم والحبوب الكاملة والبقوليات الغنية بمضادات الأكسدة والعوامل المضادة للإلتهابات، بجانب تجنب الأطعمة المصنعة، والتأكد من تقليل استهلاك الحلويات والسكر.



5- ممارسات حياتية صحيحة: تتمثل بشكل رئيسي بعدم حمل الأوزان الثقيلة جداً، ورفعها بشكل صحيح، واستخدام وسائل حديثة ومريحة لرفع الأشياء دون التأثير سلباً على صحة العمود الفقري خاصة عضلات أسفل الظهر.



6- المشي: واحدة من أهم النصائح لتدعيم وإراحة العمود الفقري. ويساعد المشي يومياً بمعدل نصف ساعة على الأقل، سواء المشي الخفيف على شكل نزهة أو المشي السريع، على تقوية وتحسين صحة العمود الفقري، وتغذية الأنسجة الرخوة في العمود الفقري، وزيادة مرونة العمود الفقري، وتحسين التوازن وتقوية العضلات الأساسية. كما أن المشي ضروري للحفاظ على وزن صحي ومثالي.



7- منع زيادة الوزن: من خلال مراقبة الوزن بصورة مستمرة، إذ تؤدي زيادة الوزن إلى زيادة الضغط على العمود الفقري والتسبب بمشاكل وآلام فيه.



8- التوقف عن التدخين: قد تبدو هذه النصيحة غير متطابقة مع النصائح المذكورة أعلاه، إلا أن التدخين يمنع تدفق الدم إلى الأقراص بين الفقرات، مما يؤدي إلى تلفها. كما أن التدخين يمنع امتصاص الكالسيوم، مما يزيد من فرصة الإصابة بهشاشة العظام، وتشير الدراسات إلى أن التدخين يزيد من خطر الإصابة باضطرابات العمود الفقري التنكسية وآلام الظهر التي يمكن أن تلحق الضرر بأقراص العمود الفقري والمفاصل. لهذا ينصح الخبراء بوجوب الإقلاع عن التدخين لتجنب هذه المشاكل.



هي