نصائح للسلامة من أشعة الشمس

الوكيل - تُعد حماية الجلد من أشعة الشمس أفضل طريقة للوقاية من سرطان الجلد. يُعد هذا مهمًا بصفة خاصة للناجين من سرطان الطفولة.

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يُعد التعرض للشمس عامل الخطر البيئي الرئيسي لسرطانات الجلد، الممثلة في سرطان الميلانوما وسرطان الجلد غير الميلانيني. يحتوي ضوء الشمس، وأجهزة تسمير البشرة في المنزل أيضًا، على أشعة فوق بنفسجية (UV).

عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية، يصبح الجلد عرضة للإصابة بسرطان الجلد.

أصدرت عدة منظمات للصحة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية وجمعية السرطان الأمريكية والأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، إرشادات تحث على الالتزام بإجراءات الحماية من أشعة الشمس.

استخدم كريمًا واقيًا من أشعة الشمس: ضع كمية كافية من كريم واقٍ من أشعة الشمس واسع المدى بعامل حماية SPF مقداره 30 أو أعلى في الأيام المشمسة والملبدة بالغيوم قبل الخروج من المنزل بمدة 30 دقيقة على الأقل. تعني عبارة "واسع المدى" أن المنتج يوفر الحماية من نوعين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة: وهما الأشعة فوق البنفسجية طويلة المدى (UVA) والأشعة فوق البنفسجية قصيرة المدى (UVB).



ينبغي إعادة وضع واقي الشمس كل ساعتين، أو بعد العمل أو السباحة أو اللعب أو ممارسة الرياضة في الخارج لأن الماء والتعرق يمكن أن يزيلا واقي الشمس. يمكن أن يوفر أكسيد الزنك حماية إضافية للأنف أو الخدين أو أعلى الأذنين أو الكتفين.



ارتدِ ملابس واقية:

توفر القبعة ذات حافة عريضة حماية جيدة من أشعة الشمس للعينين أو الأذنين أو الوجه أو الظهر أو الرقبة.



تقلل النظارات الشمسية، التي توفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية بنسبة 99-100%، من تعرض العين للضرر الناجم عن التعرض لأشعة الشمس.



توفر الملابس الفضفاضة المنسوجة بإحكام مزيدًا من الحماية من أشعة الشمس.



قلل فترة التعرض لأشعة الشمس وقت الظهيرة: تكون أشعة الشمس فوق البنفسجية على أشدها في الفترة بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً. لذا حاول أن تقلل فترة التعرض لأشعة الشمس خلال هذه الساعات.

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