الوكيل الإخباري - يعاني البعض من مشكلة نزيف الأنف خلال فصل الصيف بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، فكيف يمكن السيطرة على النزيف وإيقافه؟

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نزيف الأنف حالة طبية خطيرة تحدث لأسباب عديدة لكنها أكثر شيوعًا خلال الصيف، حيث يمكن للهواء الحار والجاف أن يؤدي إلى تمزق الأوعية الدموية الدقيقة في الأنف، ما ينتج عنه نزيف في الأنف ويصيب الناس بالذعر.

أيضا يعتبر النزيف من الأنف شائعًا عند الصغار لكنه عادةً لا يكون مدعاةً للقلق، وفي حالة كان نزيف أنفك شديدًا أو متكررًا أو متأخرًا فاستشر الطبيب.





نصائح للسيطرة على نزيف الأنف



قالت هيئة الدواء المصرية إنه خلال أشهر الصيف يمكن أن يتعرض الأنف إلى النزيف بسبب جفاف الجو وسخونته، حيث يؤدي إلى جفاف المخاط الموجود داخل التجويف الأنفي بسبب ارتفاع الرطوبة في الأشهر الحارة.



وأضافت الهيئة، في منشور توعوي عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، أن غسيل الأنف بالماء البارد وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة واستخدام واقي الشمس وتناول الكثير من الماء والسوائل يساعد على الوقاية من نزيف الأنف.

وقدمت الهيئة المصرية مجموعة من الخطوات البسيطة للسيطرة على نزيف الأنف حال حدوثه كالتالي:

1- الجلوس.

2- غلق فتحة الأنف عن طريق الضغط على الجزء الناعم من الأنف.

3- إمساك الأنف لمدة ١٠ دقائق.

4- تمايل قليلاً إلى الأمام مع الاستنشاق والزفير ببطء باستخدام الفم.

5- إزالة اليد من على الأنف بعد مرور ١٠ دقائق.

6- التحقق من توقف النزيف وإذا لم يحدث ذلك كرر الخطوات من جديد.



ونصحت هيئة الدواء بعدم النوم على الظهر عند محاولة إيقاف نزيف الأنف، حيث قد يؤدي ذلك إلى ابتلاع وإزعاج المعدة، كما تنصح بالرجوع إلى مقدم الرعاية الصحية إذا كان النزيف لا يتوقف أو إذا كان هناك جسم غريب عالق في الأنف.

العين الإخبارية

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