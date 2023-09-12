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الثلاثاء، 12-09-2023 10:49 ص

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للحماية من الأتربة في العاصفة دانيال

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الوكيل الإخباري - شهدت محافظة الأسكندرية، يوم الاثنين، موجة من الطقس المتقلب، وذلك بالتزامن مع وصول العاصفة دانيال إلى سواحل المحافظة.

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وأدى هذا الإعصار إلى تراجع مستوى الرؤية الأفقية بشكل كبير على شواطئ الأسكندرية، ظهر يوم الاثنين، حيث انتشرت رياح تحمل الأتربة وضربت سواحل المنطقة.


ويعتبر مرضى حساسية الجيوب الأنفية ضمن الفئات الأكثر تأثرا بالعاصفة دانيال التي اجتاحت البلاد، ولهذا السبب ينبغي على هؤلاء المرضى البقاء في المنازل للحفاظ على صحتهم.


وفيما يلي نستعرض الآثار السلبية للعواصف الممطرة على مرضى الجيوب الأنفية: 


- عندما يخرج مريض حساسية الجيوب الأنفية في طقس عاصف، يمكن أن تتسبب الرياح العاتية في تهيج الممرات الهوائية في أنفه، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل:
- إفرازات سميكة من الأنف بألوان متنوعة بين الأصفر والأخضر.
- احتقان أو انسداد الأنف.
- آلام في الوجه.
- ارتفاع في درجة الحرارة الجسمية إلى 38 درجة مئوية.
- التعب.
- السعال.
- العطس.
- صعوبة أو فقدان القدرة على الشم.
- آلام في الأذن.
- الصداع.


نصائح للتعامل مع العواصف الممطرة
- غسل الأنف بمحلول ملحي أو استخدام بخاخات مناسبة للسيطرة على الإفرازات وإزالة الأتربة المتراكمة في الجيوب الأنفية.
- وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم.
- الامتناع عن التدخين، حيث يزيد من تفاقم التهاب الجيوب الأنفية.
- تجنب استخدام منظفات المنزل التي تحمل روائح قوية، حيث تزيد من تهيج الجيوب الأنفية.
- ضرورة إغلاق نوافذ المنزل بإحكام.
- ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل.
- تجنب الأماكن المزدحمة.
- الحرص على غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون واستخدام معقم اليدين.
- تناول كمية كافية من الفواكه والخضروات لتعزيز مناعة الجسم.
- تنظيف الأرضيات في المنزل وتطهير الأسطح بانتظام.
- تشغيل جهاز ترطيب الهواء في الغرفة.
- شرب كمية كبيرة من الماء (لا تقل عن لترين) للحفاظ على ترطيب الجسم وتحسين تدفق الدم الذي يحمل الأكسجين إلى الرئتين.
- للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، يجب تناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب بناءً على الجرعات المحددة للتغلب على الأعراض.

 

 

الكونسلتو 

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