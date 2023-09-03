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الأحد، 03-09-2023 10:19 ص

أطعمة تخلصك من صوت الشخير المزعج

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الوكيل الإخباري - يعتبر خبراء الصحة والتغذية، أن الإنسان بإمكانه تقليل معدل الشخير الذي يشعر به، عن طريق إجراء بعض التغييرات على نظامه الغذائي، إذ إن بعض الأطعمة يجب ألا يتناولها الذين يعانون من الشخير.

وتندرج منتجات الألبان والوجبات السريعة قبل النوم، من ضمن مسببات الشخير، لأنها تجعل الجسم ينتج المزيد من المخاط وتسبب التهاباً في الممرات الأنفية، ما يؤدي إلى الصفير بصوت عالٍ والخشخشة أثناء النوم. 

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نصائح للتخفيف من الشخير 


وقالت آشلي توش، من شركة ، MuscleFood لصحيفة ديلي ستار: "على الرغم من أن تغيير نظامك الغذائي قد لا يمنعك تماماً من الشخير، إلا أنه يمكن أن يقطع شوطا طويلا في مساعدتك على إدارة الأعراض وتقليلها".

 

وتكمل توش "من خلال تقليل تناولك للأطعمة المصنعة ومنتجات الألبان والقمح والسكر، ودمج المزيد من الأطعمة المضادة للالتهابات في نظامك الغذائي، يمكنك منع انسداد الشعب الهوائية والجيوب الأنفية وتشجيع تدفق الهواء بشكل أفضل".


وينصح، للتخفيف من الشخير، بالأطعمة المضادة للالتهابات مثل الخضروات والفواكة والسلمون والمكسرات، إذ تعد منتجات جيدة لتقليل الشخير إلى الحد الأدنى.

 

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