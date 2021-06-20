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الأحد، 20-06-2021 02:55 م

نصائح لوقاية طفلك من خطر إصابة العين

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الوكيل الإخباري - قد يكون موسم الأعياد والعطل أروع وقت في السنة، حيث التجمعات العائلية، الضحك والمرح، خاصة للأطفال، لكن، لسوء الحظ، بالنسبة لأطباء غرفة الطوارئ، فهي أيضًا واحدة من أكثر الأيام ازدحامًا، مثلا، في وقت الأعياد تنتشر الإصابات بين الأطفال مثل إصابات الرأس نتيجة الركض والسقوط أو إصابات العين نتيجة بعض الألعاب، أو حتى التسمم نتيجة انشغال الأهل عن أطفالهم وتركهم يعبثون بمواد خطرة كالمنظفات وغيرها .

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نصائح لحماية طفلك من خطر اصابة العين اهمها : 

 

1- احذر المواد الكيميائية والمنظفات
احفظ كل المواد الكيميائية والبخاخات بعيدا عن متناول طفلك.


2- راقب الأدوات التي يستخدمها طفلك
قد تتسبب الأقلام الرصاص والمقصات والشوَك والسكاكين كلها في إصابة العين، وضع في الحسبان أن الأدوات المنزلية الشائعة مثل قصاصات الورق وحبال التثبيت (ذات الأطراف المعدنية الملتوية)، وشماعات الملابس والأربطة المطاطية والخطافات يمكن أن تكون خطيرة بالكامل.


3- تجنب ألعاباً معينة للأطفال
لا تسمح لطفلك بأن يلعب بالبنادق غير النارية، مثل المسدسات المزودة بخرز مما يؤدي إلى إصابات خطيرة في العين بالإضافة إلى خطر الاستنشاق للخرز، وتجنب الألعاب القذفية مثل ألعاب الرماية، رماية الأقواس والأسهم وألعاب إطلاق الصواريخ.


4- لا تسمح لأطفالك بإستخدام مؤشرات الليزر
بإمكان مؤشرات الليزر وخصوصا تلك المؤشرات ذات أطوال الموجات القصيرة، مثل مؤشرات الليزر الخضراء أن تسبب تلفا دائما لشبكية العين، وتسبب فقدان الرؤية عند التعرض لها لمدة قصيرة لمجرد ثوانٍ معدودة.


5- كن حذراً عند الطهي أو استخدام الأجسام الساخنة وخاصة أثناء الرحلات
استخدم واقيات الزيوت لمنع رذاذ السمن أو الزيت الساخن، وامنع الطفل من الاقتراب.


6- قّلل من المخاطر التي قد تسبب السقوط
ثبّت السجاد والقضبان بإحكام، وضع باعتبارك تغطية حواف وجوانب الأثاث الحادة بمادة تخميد، فغالبا ما يقوم الأطفال باللعب معا والركض معا مما يعرضهم لخطر العرقلة والسقوط، وارتطاع العين بأي جسم صلب، أو اختراق العين بأي جسم مدبب في الطريق.


7- أبعد الطفل عن الألعاب النارية القريبة.. 
اترك الألعاب النارية ليتعامل معها المحترفون.


8- استخدم مقاعد السيارة المخصصة للأطفال
عند القيام بنزهة العيد، تأكد أن طفلك مثبت بإحكام في مقعد السيارة، وأن حزام الأمان أو حزام الكتف مثبت أيضا بإحكام، ولا تسمح لطفلك في سن 12 عاما أو أصغر أن يركب بالمقعد الأمامي بالسيارة، وقم بتخزين الأشياء غير الثابتة في حقيبة السيارة، أو ثبتها بإحكام في أرضية السيارة.

 

 

المصدر - صحتك 

 

 

 




 

 


 

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